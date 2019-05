Der Weg einer Jeans

Wasser, Bewegung im Wald und die Plastikproblematik stehen im Fokus der kommenden Veranstaltungen des Umweltbildungszentrums (Ubiz) in Oberschleichach. Anmeldungen sind für alle Angebote erforderlich: im Internet unter www.ubiz.de oder telefonisch unter der Rufnummer 09529/92220. 1. "Trinkwasser, ein unterschätztes Lebensmittel": Norbert Zösch zeigt am Freitag, 10. Mai, von 14 bis 15.30 Uhr, wie es um die Verfügbarkeit von hochwertigem Trinkwasser auch in Zeiten von Klimaveränderung und anhaltenden Hitzeperioden bestellt ist, welcher Aufwand vor der Nutzung am Wasserhahn dafür nötig ist und wie das Wasserwerk an der Augsfelder Straße in Haßfurt den Energieaufwand mit Hilfe von erneuerbaren Energien deckt. Treffpunkt ist am Stadtwerk in Haßfurt. 2. "Auf den Spuren von Robin Hood": Nach einer Einführung in den richtigen Umgang mit Pfeil und Bogen streift Sandra Pfister am Freitag, 10. Mai, von 15 bis 19 Uhr mit Kindern von acht bis zwölf Jahren durch den Steigerwald-Bogenparcours, auf dem es neben dem Robin-Hood-Gefühl noch jede Menge zu erleben und entdecken gibt, bevor zum Abschluss Stockbrot am Lagerfeuer gebacken wird. Kursort ist der Steigerwald-Erlebnishof bei Neuhof (Michelau).

3. "Fast Fashion - der weite Weg und das kurze Leben einer Jeans": Der Kleiderkonsum ist in den letzten 50 Jahren von fünf auf 15 Kilogramm pro Kopf und Jahr gestiegen. In ihrem interaktiven Vortrag am Freitag, 10. Mai, von 19 bis 21 Uhr geht Anke Camphausen der Frage auf den Grund, welche Folgen dies für Mensch und Umwelt hat, und verfolgt den Weg einer Jeans von der Baumwollplantage bis zum Altkleidersack. Der Vortrag findet in Kooperation mit der Stadt Ebern, dem Weltladen Ebern und "Bildung trifft Entwicklung" im Rathaus Ebern statt.

4. "Traditionelles Bogenschießen auf dem 3D-Bogenparcours": Am Samstag, 11. Mai, von 10 bis 13.30 Uhr lernen Jugendliche und Erwachsene in einem Grundkurs mit Helga Rhein und dem Zeller Forstteam die Faszination des Bogenschießens kennen. Treffpunkt: der Spielplatz zwischen Zell und Oberschleichach. 5. "Besser leben ohne Plastik": Unterhaltsam und ohne den erhobenen Zeigefinger macht Nadine Schubert in ihrem Vortrag am Montag, 6. Mai, ab 19 Uhr in der Freien Waldorfschule in Haßfurt Lust darauf, sich mit dem Thema Plastik auseinanderzusetzen und sich zu fragen, ob man ohne Kunststoff leben kann. red