Der Wechsel ist jetzt offiziell

Die bisherige Filialkirche der Pfarrei St. Stephanus in Adelsdorf, St. Wendelin (Zeckern), gehört jetzt auch offiziell zur Pfarrei St. Mauritius in Röttenbach. St. Mauritius unterhält zudem die Filialkirche Maria Königin in Hemhofen. Besiegelt wurde die Neuordnung jetzt im Zuge einer Schlüsselübergabe während einer Vorabendmesse. Die Umpfarrung ist das Ergebnis der pastoralen Neuordnung, die das Erzbistum Bamberg zum 1. September 2019 vollzogen hat.

"Historischer Akt"

Zusammen mit Pfarrer Jacob Kurasserry zelebrierte Pfarrer Thomas Ringer aus Adelsdorf diesen Gottesdienst. In seiner Ansprache verlas Pfarrer Ringer nochmals die offizielle Umpfarrungsurkunde aus Bamberg. Pfarrer Ringer nannte diesen Akt historisch, denn Zeckern habe kirchenmäßig seit Jahrhunderten zur Pfarrei St. Stephanus Adelsdorf gehört. Auch wenn die Kirche St. Wendelin erst in den frühen 1920er Jahren erbaut und von der politischen Gemeinde Zeckern getragen wurde - St. Stephanus blieb doch die Mutterkirche bei den Zeckerner Katholiken.

Auch wenn es so manchen Gläubigen schmerzen werde, so Ringer, müsse man doch weiter in die Zukunft schauen. Und Zeckern sei geographisch in direkter Nachbarschaft von Adelsdorf. Aber wichtig und ausschlaggebend für alle sei "der, der uns alle gemeinsam leitet und lenkt - an den wir alle glauben".

Am Ende des Gottesdienstes übergab Pfarrer Thomas Ringer den Schlüssel der Kirche an Pfarrer Jacob Kurasserry.

Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende von St. Stephanus (und bis dato St. Wendelin), Thomas Röckelein, bedankte sich bei den Zeckerner Gläubigen und den nun ausgeschiedenen Pfarrgemeinderatsmitgliedern für dieharmonische Gemeinschaft. Als Erinnerung übergab Röckelein eine silberne Hostienschale mit der Gravur "Der Gemeinde Zeckern zum Abschied aus der Pfarreiengemeinschaft Adelsdorf-Aisch 2019". Sie wurde eigens zu dem bereits vorhandenen Kelch passend gefertigt.

Lisa Großkopf, bis zur Umpfarrung Mitglied im Pfarrgemeinderat St. Stephanus, dankte im Namen der Zeckerner Gläubigen den Adelsdorfern für die langjährige Gemeinschaft, ermunterte sie aber auch, weiterhin nach Zeckern zu kommen - sei es zu den Gottesdiensten, zu den (kleinen) Pfarrfesten oder den Kellermessen. Als Dank überreichte sie Thomas Röckelein ein Aquarell der Kirche St. Wendelin, das Manuela Keller-Denzler im Dezember 2014 gemalt hatte. Weiter begrüßte sie Pfarrer Jacob Kurasserry von der Pfarrei St. Mauritius und wünschte eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit ihrem neuen Seelsorger.

Grüße von allen Seiten

Von der eigenständigen Kirchenverwaltung St. Wendelin überbrachte Edmund Kaiser an Pfarrer Thomas Ringer herzliche Grüße und als ein Dankeschön einen Korb voll Leckereien aus Zeckern und Umgebung.

Kurasserry seinerseits bedankte sich bei den Gottesdienstbesuchern für ihr Mitfeiern als Zeichen der Verbundenheit mit St. Wendelin. Er hoffe auf ein gutes Miteinander in der neuen Filialkirche St. Wendelin, er wolle sein Möglichstes dafür tun.

Vor dem Segen sprachen alle gemeinsam das Gebet, das Pfarrer Ringer in einem Gebetbucheinleger hatte abdrucken lassen. Der Linoldruck darauf wurde von Manuela Keller-Denzler 2014 entworfen und symbolisiert die Gemeinschaft der Kirchen St. Stephanus, St. Laurentius und St. Wendelin. Nach dem Gottesdienst hatten die Gläubigen Gelegenheit zu gemeinsamen Gesprächen bei einer Agape. red