Der Wasserdruck schwankt

Die Stadtwerke Lichtenfels weisen darauf hin, dass es in den Bereichen Breiten Rasen, Klinikum und Friedhof Lichtenfels wegen Wartungsarbeiten an der Hauptzuleitung am Mittwoch, 22. Januar, von 9.30 bis 16 Uhr zu Druckschwankungen und geringfügigen Störungen in der Wasserversorgung kommen kann. Die Stadtwerke Lichtenfels bitten die Bevölkerung um Verständnis. red