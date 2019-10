Der Wald wird jünger

Johannes Schlereth Der Wald steht vor großen Herausforderungen. Er muss dem Klimawandel und dessen Folgen wie Wasserknappheit und Borkenkäfern trotzen. Die Forstwirtschaft versucht sich daher auf die neuen Herausforderungen einzustellen. Bei einem Ortstermin im Burkardrother Gemeindewald informierten Fabian Menzel, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Rhön Saale, und Stefan Blumrich, der im Markt Burkardroth zuständige Revierleiter, interessierte Bürger zur momentanen Lage im Wald.

Der Wald der Zukunft, er soll vor allem jünger und vielfältiger werden. Monokulturen haben in Zeiten des Klimawandels keine Chancen mehr. Sind sie doch anfällig für Schädlinge und Krankheiten. Auch alte Bäume müssen weichen: "Die haben Probleme damit, sich an neue Verhältnisse anzupassen", erklärte Menzel. Außerdem: Je öfter sich ein Wald verjüngt, desto besser ist er an die Zukunft angepasst. Um den Wald umzubauen muss vor allem Licht in den Wald gelangen, um den jungen Bäumen ein gutes Wachstum zu ermöglichen. Das heißt, dass Forstarbeiter den Wald durchforsten müssen. "Ein Sprichwort sagt, dass man dafür nicht nur eine scharfe Säge, sondern auch ein kaltes Herz braucht", sagte Blumrich.

Holzfällen im Spätsommer

Mittlerweile hätten sich die Arbeitszeiten zum Holzfällen verschoben. Für die Bürger sei das ein ungewöhnlicher Anblick. Dieser hat jedoch einen Grund: "Im Winter friert der Boden nicht mehr, weshalb sich die Hiebearbeiten in die Monate August und September verschoben haben", so Menzel. Durch die Trockenheit des Sommers kommt es nicht zu Bodenschäden. Ein weiterer Vorteil: "Für frühe Lieferungen gibt es Sonderprämien." Kritik an dem Wirtschaften im Wald sei Bürgermeister Waldemar Bug (ödp) derzeit nicht bekannt: "In den vergangenen Jahren war es ruhig. Es gibt keine Vorwürfe, dass wir den Wald abholzen würden."

Die Gemeinde habe diesbezüglich viel richtig gemacht, betonten Menzel und Blumrich. Durch die beiden Waldarbeiter des Marktes Burkardroth spare man sich oftmals einen externen Unternehmer. "Die Arbeiter sind fast komplett ausgelastet", sagte Menzel. Außerdem lasse sich mit den beiden Arbeitern zügig auf Sturmschäden oder Windbruch reagieren. Positiv bewerten Menzel und Blumrich auch die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldes. "Wir haben weniger Holz raus, als nachwächst", erklärte Bug. "Der Markt ist nicht wie andere Kommunen darauf angewiesen, mit dem Gemeindewald Geld zu verdienen", fügte dessen Stellvertreter Daniel Wehner (CSU) an.

Mit dem Waldumbau soll der Burkardrother Gemeindewald fit für die Zukunft gemacht werden. "Es soll ein bunter Wald werden", sagte Menzel. Beim Blick in die Statistik zeigt sich, dass dies im Gemeindewald schon jetzt der Fall ist. Die häufigste Baumart ist die Kiefer, gefolgt von der Buche und der Eiche. Lediglich elf Prozent des Gemeindeforsts entfallen auf die Fichte. Beim Waldumbau soll keine Art gänzlich verschwinden, es sei wichtig die verschiedenen Arten in der Fläche zu streuen. "Wir haben alles da, was wir brauchen", fügte Blumrich an.

"Zum Gemeindewald gehören etwa 700 Hektar auf dem ganzen Gemeindegebiet", informierte Menzel das Dutzend Teilnehmer. Die Flächen sind allerdings nicht zusammenhängend, sondern verteilen sich auf dem gesamten Gebiet des Marktes Burkardroth. Der Baumbestand habe sich in den vergangenen Jahren bereits stark verändert. Verantwortlich für den bereits begonnenen Waldumbau war Joachim Dahmer, der Vorgänger von Stefan Blumrich. "Er hat das sehr vorbildlich gemacht", bilanzierte Menzel.

Die dadurch entstandene Vielfalt sorge zudem für Waldhygiene. Denn manche Insektenart kommt nur auf bestimmten Baumarten vor. Ein bunter Wald fördert somit die Artenvielfalt und das Nahrungsangebot. Die Folge: Schädlinge bekommen mehr Fressfeinde.

Beim Waldumbau setzen die Förster auf sogenannte Z-Bäume. Dabei handelt es sich um Baumarten, die zukunftsfähig sind, wie die Douglasie oder die Eiche. Bei Waldfenster zieht die Forstbetriebsgemeinschaft daher seit knapp zehn Jahren eine junge Eichenkultur zwischen Nadelbäumen heran. "Der Boden in dem Bereich hat eine Sand- über einer Tonschicht", erklärt Menzel. "Nicht jeder Baum kann die mit seinen Wurzeln durchdringen. Die Eiche allerdings schon." Dadurch versorgt sich der Pfahlwurzler in Zeiten von Wasserknappheit besser mit Wasser, als etwa ein Flachwurzler wie die Fichte.

Weg vom Gefängnis im Wald

Die Kultur "hochzubringen" sei jedoch nicht einfach. "Bei der Eiche gibt es viele Schädlinge, zum Beispiel den Eichen-Prozessionsspinner", erklärte Blumrich den Anwesenden. Ein gefundenes Fressen ist die Eiche allerdings auch beim Wild. Um den Verbiss an den Trieben der jungen Bäume zu vermeiden, ist die Kultur eingezäunt. Im Försterjargon nennt man die Zäune auch Gefängnisforstgitter. Einen vollständigen Schutz garantieren sie allerdings nicht. Dazu tragen unter anderem rücksichtslose Pilzsammler bei, die für ihr Hobby den Drahtzaun herunterdrücken, so dass Wild in den eigentlich umzäunten Bereich eindringen kann.

"In der Forstwirtschaft will man zunehmend weg von den Gefängnisforstgittern", sagte Blumrich. Stattdessen gelte es, vermehrt auf Einzelschutz zu setzen. Dafür gibt es beispielsweise Hülsen, die um den jungen Baum kommen, so dass sich kein Tier an den Trieben verbeißen kann. Aber nicht jede Baumart braucht zwingend Schutz. "Die Buche kommt gut ohne hoch", betonte Blumrich. Allerdings ist das Wachstum eines Baums letztlich standortabhängig. In einem Wald bei Waldfenster haben Forstarbeiter 1700 Buchen gepflanzt. Dabei gab es große Ausfälle. Blumrich: "Wir arbeiten mit der Natur, da lässt sich eben nicht alles planen."