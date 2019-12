Der Wald ist in Gefahr

Hitze und Trockenheit, Pilze und Unwetter machen den Wäldern zunehmend zu schaffen. Dem Wald geht es schlecht wie noch nie. Besonders Fichten und Kiefern leiden unter der zunehmenden Trockenheit. Bei geschwächten Bäumen haben Schädlinge wie der Borkenkäfer leichtes Spiel. Auch der Schwammspinner setzt den Wäldern zu. Bestände in der Eggolsheimer und Igensdorfer Flur wurden von der Luft aus besprüht. Die Konsequenz für Forstleute und Waldbauern: Der Umbau des Waldes, das Anpflanzen von Bäumen, die mit den Herausforderungen des Klimawandels besser zurecht kommen, soll mit Nachdruck vorangetrieben werden. So genannte "Gastbäume" halten Einzug in die Wälder. JH