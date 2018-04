Der Wald bei Eltmann soll sauber werden

Zu einer Waldsäuberungsaktion lädt der CSU-Ortsverband Eltmann mit dem Kinder- und Teeniechor der "Sängerlust" und der Jugendfeuerwehr Eltmann Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein. Treffpunkt ist am Samstag, 21. April, um 9 Uhr am Waldbauerhof der Stadt Eltmann (Kalter Grund, Ortsausgang Richtung Trossenfurt). Mitzubringen sind Arbeitskleidung sowie Warnweste, Handschuhe und festes Schuhwerk. Müllzangen und Abfallsäcke gibt es vor Ort. In Gruppen sollen Straßenränder und Wald vom Müll befreit werden, der sich im Laufe des Winters angesammelt hat. Zum Abschluss gibt es eine Brotzeit. Teilnehmer werden gebeten, sich in den nächsten Tagen im Ritz oder unter joachim.stark@gmx.net anzumelden; spontane Teilnehmer sind ebenfalls willkommen. sw