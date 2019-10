Der Wahrheit auf der Spur

Ralf Popp befasst sich als Leiter der Kriminalpolizei Bamberg täglich mit dem Thema "Wahrheit". Im Interview erklären er und der Sachbearbeiter Einsatz Benedikt Reinwald, wie die Polizei der Wahrheit auf die Schliche kommt, welchen Wert die Wahrheit für seine Arbeit hat und wie es die Zeugen mit der Wahrheit halten. Herr Popp, welche Rolle spielt die Wahrheit in Ihrem Beruf? Ralf Popp: Bei der Polizei spielt die Wahrheit eine große Rolle. Durch unsere Arbeit wollen wir die Wahrheit finden, um das Tatgeschehen nachzuvollziehen. Besonders gut gelingt uns das, wenn uns Sachbeweise, also etwa ein Fingerabdruck oder andere Spuren am Tatort, vorliegen. Personenbeweise, also Zeugenaussagen, sind dagegen schlechter prüfbar. Benedikt Reinwald: Deswegen sind wir froh, dass es im Bereich der Dann-Analyse und der Forensik allgemein so große Fortschritte in den letzten Jahren gegeben hat. Denn solche Sachbeweise sind oft recht aussagekräftig. Sagen Zeugen denn in der Regel eher die Wahrheit oder lügen sie? Ralf Popp: Die Frage ist vielmehr "Können Zeugen überhaupt die Wahrheit sagen?", und das ist eine Sache der subjektiven Wahrnehmung. Nicht jeder Zeuge nimmt die Tatsituation gleich wahr. Ein Beispiel dafür sind die sogenannten "Knallzeugen". Das sind die Zeugen, die mit dem Rücken zum Verkehrsunfall stehen, dann einen Knall hören, sich umdrehen und beschädigte Fahrzeuge sehen. Nun baut sich im Gehirn eines Zeugen unbewusst ein Bild auf, wie der Verkehrsunfall abgelaufen sein muss. Manchmal hat es sich aber ganz anders abgespielt, als es die eigene Wahrnehmung vermuten lässt. Zudem ist klar, dass Beschuldigte öfter lügen als bloße Zeugen. Sagen denn auch unschuldige Menschen manchmal Unwahres, wenn sie der Tat bezichtigt werden? Ralf Popp: Ja, ab und zu passiert das. Manchmal ist es Imponiergehabe, das die Beschuldigten antreibt, sich selbst zu bezichtigen. Andere wiederum tun das aus Angst oder Panik. Deshalb sammeln wir auch in vermeintlich eindeutigen Fällen so viele be- und entlastende Indizien wie möglich. Welche Lügen werden Ihnen denn besonders häufig aufgetischt? Benedikt Reinwald: Klassische Lügen in dem Sinne gibt es eigentlich nicht, es ist vielmehr eine Vielzahl von Lügen, die uns aufgetischt wird. Manchmal stimmen Teile der Geschichten; solche Halbwahrheiten wie "ich war am Tatort, habe aber nichts gestohlen" etwa. Ralf Popp: Und die häufigste Antwort von Beschuldigten ist natürlich "ich war's nicht", nur ist das eben manchmal eine Lüge und manchmal die Wahrheit. Ihre Unschuld beteuern aber natürlich die meisten Beschuldigten zunächst. Würden Sie sagen, dass unsere Gesellschaft heutzutage verlogen ist? Ralf Popp: Das kann man so nicht sagen. Wir haben im Bereich Betrug und Wirtschaft natürlich ganze Verbrechen, die nur auf Lügen basieren. Aber die meisten Befragten sind Zeugen, die ihre subjektive Wahrheit berichten. Von einem Wandel der Gesellschaft bezüglich der Wahrheit würde ich nicht sprechen. Benedikt Reinwald: Allerdings tragen die sozialen Medien zurzeit dazu bei, dass jeder einen anderen Ausschnitt der wahren Geschehnisse mitbekommt. Beispielsweise gibt der Algorithmus einem Nutzer aus dem rechten Regime eher Artikel zum Thema Migranten-Straftaten.

So verzerrt sich dessen Bild der Wirklichkeit und schon ist seine Wahrnehmung beeinflusst dahingehend. Wie kommen Sie der Wahrheit auf die Spur, wenn Ihnen eine Straftat gemeldet wird? Ralf Popp: Wenn uns eine Straftat gemeldet wird, untersuchen wir den Tatort und sammeln dabei Sachbeweise. Zudem befragen wir Zeugen für Personenbeweise. Gibt es zunächst keine Zeugen, starten wir einen Zeugenaufruf oder machen eine Hausbefragung in der Nachbarschaft. Wenn ein Zeuge dann einen möglichen Beschuldigten nennt, kommt es zur Lichtbildvorlage. Sehr selten gibt es dagegen Gegenüberstellungen, wie in Kriminalserien zu sehen. Widersprechen sich Sachbeweis und Zeugenaussage, muss uns der Befragte Rede und Antwort stehen. Täter müssen dabei keine Aussage machen, Zeugen dagegen sind verpflichtet zu kooperieren. Und so bildet sich anhand der Beweise ein immer klareres Bild des Tathergangs.

Zum Schluss können wir dann im besten Fall den wahren Tathergang nachvollziehen und den Schuldigen fassen. Das Gespräch führte Antonia Wild.