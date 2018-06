Der Vorverkauf hat begonnen

Nach einer erfolgreichen Tournee und vielen ausverkauften Hallen kommt "Die Nacht der Musicals" ab Dezember wieder nach Deutschland. "Die Nacht der Musicals - Das Original" treten am Donnerstag, 14. März 2019, im Kongresshaus Rosengarten ab 20 Uhr auf. Das Programm lässt keine Wünsche offen. In der über zweistündigen Aufführung präsentiert die Starbesetzung die erfolgreichsten Songs aus gefeierten Erfolgsstücken wie "Tanz der Vampire", "Elisabeth", "Mamma Mia" oder Musicalklassikern wie "Das Phantom der Oper". Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Tickets gibt es in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a in Coburg . Foto: ASA