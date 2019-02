Der Vorverkauf beginnt

Die traditionellen Faschingssitzungen der Münnerstädter Kolpingsfamilie finden am Samstag, 23. Februar (19 Uhr), und Sonntag, 24. Februar (18 Uhr) statt. Veranstaltungsort ist der Saal des Jugendhauses am Dicken Turm, den der Kolping-Elferrat für die beiden Prunksitzungen anmieten konnte. Nach Angaben von Wilhelm Schmitt laufen derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren.

Die Kolpingsfamilie teilt mit, dass der Kartenvorverkauf am Sonntag, 10. Februar, beginnt, und zwar von 16 bis 18 Uhr im katholischen Pfarrheim. Ab Montag, 11. Februar, sind Karten für beide Sitzungen bei Elektro Schlegelmilch erhältlich (bis 22. Februar). An den Sitzungstagen gibt es jeweils Karten an der Abendkasse. eik