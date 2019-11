Der Vorstand ist jünger geworden

In der Generalversammlung im 100. Jahr des Bestehens des Krieger-/Militärvereins Schlaifhausen im Vereinslokal Gasthaus "Ehrenbürg" stand neben der Ehrung verdienter Sportschützen und der Neuwahl des Vorstands insbesondere der Rückblick auf das groß gefeierte Jubiläum im Mai/Juni dieses Jahres auf der Tagesordnung.

Auf den einführenden Bericht des Vorsitzenden Theobald Messingschlager folgte der Report des Schatzmeisters Peter Egelseer sowie die Entlastung des Vorstands. Weiter im Programm ging es mit einem Bildervortrag von Schriftführer Berthold Oppelt, der mit viel Zeit und Arbeit das abgelaufene Jubiläumsjahr in Szene gesetzt hat.

Die Ergebnisse der Sportschützen sowie die Reservistenarbeit im Kriegerverein stellte Vereinsschießwart Markus Schirmer vor.

Der nächste Punkt auf der Agenda nahm viel Platz in Anspruch - die Ehrung der treffsicheren Sportschützen: Die Kleine Leistungsnadel des Dachverbandes BKV (Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung) konnte neunmal verliehen werden, das BKV-Schießleistungsabzeichen in Gold einmal, die Schützenschnur der BKV in Bronze einmal, das Lützowkreuz des Partnerverbandes Lützower Jäger Mölln in Bronze einmal und schließlich das Leistungsabzeichen der Niedersächsischen Kameradschaftsvereinigung in Bronze ebenfalls einmal.

Bei der nunmehr achten Vereinsschießmeisterschaft mit 19 Teilnehmern im Klein- und Großkaliber schaffte es in der Mannschaftswertung das Team 6 um Florian Kroder, Christine Messingschlager und Ingo Porzelt auf das Siegertreppchen. In der Einzelwertung machte Markus Schirmer vor Andreas Neundörfer und Vorjahressieger Florian Kroder das Rennen.

Beachtliche Ergebnisse wurden auch beim dritten BKV-Bundesschießen errungen. Nicole Neundörfer wurde in ihrer Schützenklasse gleich in drei Disziplinen Bundessiegerin. Der Vorjahrestitel Bundessieger in der Mannschaftswertung Großkaliber mit Zielfernrohr (Altersklasse 20 bis 40/Herren) konnte hingegen nicht verteidigt werden. Mit vier Ringen Rückstand musste sich das Team Schlaifhausen 4 mit Platz 3 begnügen.

Die Neuwahlen zogen einige Veränderungen im Vorstand nach sich und verjüngten die Führungsriege des Vereins um Michael Erlwein (Beisitzer), Martin Kroder (Beisitzer) sowie Tobias Lassner (Kanonenwart). Alle weiteren Posten konnten mit den bisherigen Amtsträgern wiederbesetzt werden.

Bereits fest im Kalender vormerken dürfen sich die Vereinsmitglieder den 18. April 2020, an dem ein Besuch im Doku-Zentrum in Nürnberg (Dauerausstellung "Faszination und Gewalt" mit Führung) geplant ist.

Die harmonische Veranstaltung fand ihr Ende mit dem Dank an den Böllerschützen Andreas Schütz sowie die fleißigen Kriegsgräbersammler und schließlich dem Singen der deutschen Nationalhymne. red