Der Vorstand des MSC Coburg wurde neu besetzt

Bei der Hauptversammlung des MSC Coburg blickten die Mitglieder auf das Geschehen in den Sparten Oldtimersport, Jugendkart-Slalom und Automobilsport zurück. Insgesamt waren die Aktiven des MSC Coburg bei zahlreichen Veranstaltungen beteiligt und es wurden beachtliche Ergebnisse erzielt. Das betonte auch Vorsitzender Thomas Grempel in seinem Bericht. Beim Jugendkart-Slalom belegte die Youngster-Mannschaft mit Felix Schedel, Marvin Seifert und Hannes Orlamünde den 3. Platz bei der bayerischen Meisterschaft. Besonders erwähnenswert war der bayerische Meistertitel von Hannes Orlamünde. Er belegte in der Klasse der Zehn- bis Elfjährigen den 1. Platz beim Endlauf. Die Qualifikation zu den Endläufen erreichten Marvin Seifert und Hannes Orlamünde, sie konnten die Plätze 23 und 14 in ihrer Altersklasse einfahren.

Fest im Kalender des MSC Coburg ist das 16. Old- und Youngtimertreffen auf dem Coburger Schlossplatz am 12. Mai. Die komplette Organisation und Durchführung wird wieder vom Verein gestemmt. Den Teilnehmern und dem Publikum soll bei dieser Mammut-Veranstaltung wieder ein prall gefüllter Platz im Herzen der Stadt geboten werden, hieß es bei der Versammlung.

Neben den Sparten Oldtimer und Slalom werde auch die Jugendgruppe wieder aktiv sein und an den Vorläufen zur deutschen Meisterschaft teilnehmen. Das Heimrennen findet dieses Jahr am 2. Juni auf dem Gelände der Firma Martin Metallverarbeitung in Blumenrod statt.

Der Vorstand wurde bei den Neuwahlen neu besetzt: Nach acht Jahren erfolgreicher Arbeit wurde Thomas Grempel von Ingo Ernst als Vorsitzender abgelöst, Grempel übernahm das Amt des Schriftführers. Einstimmig neu gewählt wurden Zweiter Vorsitzender Andreas Engel, Jugendleiter Christian Seifert (neu) und Sprecher Sport Daniel Feiler. Die neuen Vorstandsmitglieder bedankten sich für das Vertrauen bei den Mitgliedern, versicherten, sie freuten sich auf die neuen Aufgaben, und beendeten die Sitzung mit dem donnernden Vereins-Schlachtruf: "Töff, töff - hurra!" Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind unter www.msc-coburg.de abrufbar. red