"Der Vorname": herrlich skurril und bestens besetzt

Am heutigen Montag veranstaltet das Programmkino "Odeon" in der Luitpoldstraße 25 um 14.30 Uhr einen Kinonachmittag "für jung gebliebene Ältere und interessierte Jüngere". Gezeigt wird der Film "Der Vorname".

Sönke Wortmanns Komödie beginnt als harmloses Treffen unter Freunden und endet in einem absurden Abend. Der Streifen ist herrlich skurril und hervorragend mit Florian David Fitz, Iris Berben, Justus von Dohnányi, Christoph Maria Herbst und Caroline Peters besetzt. Das Odeon bietet schon seit September 2002 jeweils am letzten Montag des Monats das Seniorenkino an. Es gibt frischen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.

Für Kopfhörer und Hörgeräte

Das Odeon 1 ist mit einer Induktionsanlage für gutes Hören (über Kopfhörer oder das geeignete Hörgerät) ausgestattet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0951/27024 im Odeon (täglich von 14 bis 24 Uhr). red