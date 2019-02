Der vor 71 Jahren gegründete Reit- und Fahrverein Meeder ist nach wie vor beliebt

Die Hauptversammlung des Reit- und Fahrvereins Meeder war geprägt von Ehrungen, Auszeichnungen der besten Turnierreiter und der Neuwahl des Vorstands für vier Jahre. Vorsitzender Martin Grambs sprach in seiner Begrüßung von einem Sommermärchen Nr. 1 und meinte damit, dass der Verein im vergangenen Jahr 70-jähriges Bestehen hatte und nach wie vor die Tradition eines jährlich stattfindenden Reitturniers fortführt. Unter besten Bedingungen und schönstem Wetter sei dieses auf den Wiesen der Familie Laub und der Pächter Licht harmonisch und unfallfrei durchgeführt worden. Sommermärchen Nr. 2 war für Vorsitzenden Grambs die Durchführung der fränkischen Meisterschaft der Vielseitigkeit in Heldritt auf dem herrlichen Gelände der Familie von Butler. Eine große Herausforderung für den Verein und die Familie von Butler sei dabei bewältigt worden. Mit viel Fleiß, Mühe sowie zahlreichen Helfern sei auch das Turnier gemeistert worden. Grambs erinnerte sich: "Die Teiche mussten mit Wasser aufgefüllt werden, weil der Sommer sehr heiß war." Von allen Beteiligten habe der Verein nur positive Rückmeldungen erhalten. Martin Grambs bedankte sich bei allen Helfern und den Sponsoren, ohne die das Vielseitigkeitsturnier nicht durchführbar wäre. In den Dank schloss er die Familien Laub, Licht und von Butler mit ein. Das Reitturnier findet in diesem Jahr am 6. und 7. Juli in Meeder statt. Für das Vielseitigkeitsturnier wird erst mal eine Pause eingelegt, gab Grambs bekannt.

Das umfangreiche Protokoll verlas Schriftführerin Nicole Gerber und den Jahresbericht trug Edeltraud Pusch vor. Pusch erinnerte auch an die fränkische Meisterschaft. Intensive Vorbereitungen seien für diese Großveranstaltung erforderlich gewesen. Technischer Leiter Jürgen Schmidt sagte, es seien neue Hindernisse aufgestellt und Starkstrom- und Wasserleitungen verlegt worden. Weiterhin musste für Parkplätze sowie die Verpflegung an beiden Tagen gesorgt werden. Alles sei reibungslos und unfallfrei verlaufen. Er bedankte sich bei der Stadt Bad Rodach und allen verantwortlichen Firmen und Personen sowie bei der Feuerwehr Heldritt, beim TSV Meeder und bei den Geld- und Sachpreisspendern.

Den Geschäfts- und Kassenbericht trug Corina Jugenheimer vor. Der Verein habe 127 Mitglieder, elf Ehrenmitglieder, 98 Erwachsene, fünf Jugendliche und 13 Kinder. Es habe im vergangenen Jahr 13 Neuanmeldungen und acht Abmeldungen gegeben. Die Finanzlage des Vereins sei zufriedenstellend, sagte Jugenheimer.

Er habe Respekt vor den Pferden, und zwar beim Schleifen anheften, sagte Bürgermeister Bernd Höfer. Trotzdem habe er die Schirmherrschaft zum 70-jährigen Vereinsbestehen gerne übernommen. Für eine solche Großveranstaltung verantwortlich zu sein, dazu gehöre viel Mut. Zusammenhalt sei dafür erforderlich. Der Reitverein sei weit über die Grenzen von Meeder hinaus bekannt und somit ein Aushängeschild der Gemeinde. Auch dieses Jahr werde er gerne die an ihn herangetragene Schirmherrschaft übernehmen.

Vor der Vorstandsneuwahl gab Martin Grambs bekannt, dass er zum letzten Mal für den Vorsitz antrete. kagü