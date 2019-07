Der VfR feierte 70 Jahre Vereinsleben

Mit einem Festwochenende feierte der VfR Hermannsberg-Breitbrunn am Wochenende sein 70-jähriges Bestehen. Mit zwei musikalischen Veranstaltungen mit den "Frankenräubern" und "Heaven" am Freitag und Samstag begann das Fest. Außerdem fand der Kreissiebenertag in Breitbrunn statt. Mit einem Festgottesdienst wurden die Feierlichkeiten am Sonntag eröffnet. Den Höhepunkt bildete der Festzug durch die Gemeinde. Zahlreiche Sportvereine aus der Umgebung wie der Patenverein SV Rapid Ebelsbach, SC Lußberg, VfR Kirchlauter, FC Neubrunn und der TSV Burgpreppach marschierten wie auch die örtlichen Vereine mit. Die ältesten Mitglieder wurden in einer Pferdekutsche zum Festplatz gefahren. Foto: Günther Geiling