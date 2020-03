Der Vertrag steht

Lange war verhandelt worden, am gestrigen Freitagvormittag wurde der Kaufvertrag unterschrieben. Der Freistaat Bayern erwarb das Anwesen Gall an der Kreuzung Bahnhofs-/Coburger Straße in Ebern.

Anstelle des Gasthofs "Post" und der nebenstehenden Gebäude soll hier der Neubau der Landesbaudirektion in Ebern entstehen. "Wir freuen uns darüber sehr", teilt Bürgermeister Jürgen Hennemann mit, weil die Behördenverlagerung qualifizierte krisensichere Arbeitsplätze nach Ebern bringe. Der Besitzübergang ist zum Ende des Jahres, nach Umzug des Tabakladens Heim ins Mandrops-Kaufhaus, vereinbart. Viele Vorabklärungen waren laut Hennemann nötig: Eine barrierefreie Wohnung für die bisherige Besitzerfamilie Gall und ein Ersatzstandort fürs Tabakgeschäft mussten her, zudem galt es, mit einem Gutachten den Verdacht auf Chemie-Altlasten in einem früheren Reinigungsbetrieb auszuräumen. Die Stadt habe die Voraussetzungen für den Verkauf des Anwesens und das städtebauliche Neubauprojekt geschaffen, stellt der Bürgermeister zufrieden fest: "Wir haben in den letzten vier Jahren alles getan, damit das Projekt verwirklicht werden kann." eki