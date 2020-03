Der Verteidiger von 95 Prozent

"In Zeil lässt es sich gut leben", stellt Thomas Stadelmann mit Überzeugung fest. Die 1000-Jahr-Feier habe den Zusammenhalt in der Stadt deutlich unter Beweis gestellt. Die Infrastruktur und der Zusammenhalt sprächen für den sonnigen Wohnstandort am Main. Seit zehn Jahren steht der SPD-Politiker an der Spitze der Kommune, die gerade am "Mittelsetz II" Bauflächen für neue Bürger erschließt. Im Caritashaus sollen neue Krippengruppen entstehen, ebenso ein Speisesaal in der Kindertagesstätte. Es geht aufwärts, auch wenn zuletzt das Hallenbad und das Fotomuseum schließen mussten. Der gelernte Industrie- und Personalfachkaufmann Stadelmann (57) will den innerstädtischen Verkehr entlasten und wichtige Einrichtungen barrierefrei gestalten. Weitere Visionen: ein Mehrgenerationenhaus zu schaffen, die Leerstände zu beseitigen und Zeil energieautark zu machen, denn den Klimawandel sieht er als "eine der größten Herausforderungen überhaupt" an. Um Arbeitsplätze zu schaffen, seien "bereits viele Maßnahmen auf den Weg gebracht worden, aber es fehlen die größeren Firmen". Der Kreisrat (seit 2014) misst dem Tourismus in der attraktiven Region großes Potenzial bei und fordert eine rasche Anbindung an den Verkehrsverbund Mainfranken. Spannend wird es für den sportbegeisterten, bürgernahen Hauptamtlichen, ob ihm am 15. März wieder mehr als 95 Prozent der Wähler ihre Stimme schenken werden. eki