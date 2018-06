Der versiegelte Zug hielt bei else2 im Bahnhof an

Kein leichter Stoff



muw



Das kleine, randgefüllte Zimmer mit Zuhörern: ein Zugabteil, der Flur aus Wohnung drei im ersten Stock des Münnerstädter Bahnhofs: Bühne für ein Stück Menschheitsgeschichte , neu in Szene gesetzt von dem Litera(n)ten-Trio Bärbel Fürst, Bernt Sieg und Jens Müller-Rastede. So präsentierte sich Lenins Revolutionsfahrt 1917 in einem plombierten Zug von der Schweiz nach Russland als banal-aberwitzige, weil doch trotz allem folgenreiche Reise durch den Kontinent. "Sternstunden der Menschheit", so nannte Stefan Zweig seinen 1927 publizierten Novellenzyklus, weil die darin enthaltenen Miniaturen "leuchtend und unwandelbar wie Sterne die Nacht der Vergänglichkeit überglänzen", und, gemessen an der hohen Qualität des szenischen Vortrags der Litera(n)ten, auch ein nicht leicht zu Gehör zu bringender Text wie der "Der versiegelte Zug" jederzeit in neuem Glanz erstrahle.Da tat es den Lesenden unter Umständen mal ganz gut, zwischen den Auf- und Abgängen an der "Waggon"-Tür im Flur unbemerkt ein Glas Wasser zu sich zu nehmen, um den langen, abgehobenen Zweigschen Sätzen die nötige Kadenz und Fülle zu verleihen."Ob man nicht ein Flugzeug mieten könne und über Deutschland oder Österreich fahren?" Das Projektil, "die heilige Idee der Volksbefreiung" befeuert Lenin, den Mann der Stunde. Als einer, der in der Schweiz "völlig zurückgezogen bei einem Flickschuster wohnt" und von dem man, "da er nicht sehr gesprächig ist, kaum mehr" weiß, "als dass er ein Russe (...) und sein Name schwer auszusprechen" ist, und "die Nachrichtenagenturen nur auf die Leute achten, die viel reden und nicht wissen, dass immer die einsamen Menschen die gefährlichsten sind für jede Revolutionierung der Welt", entschließt sich Lenin zu einer "unsinnige(n), verbrecherische(n) Reise".Was als Flop, nämlich als von alliierten Mächten angezettelter Palastaufstand gegen den Zaren enttarnt ist, um den Friedensschluss mit Deutschland zu verhindern, bringt den Zug ins Rollen, geht es Lenin denn grade nicht weniger als um die echte, radikale, die Marx'sche Revolution. Doch den ideologischen Vorreitern im Ausland ist der Weg zurück versperrt. In Petersburg weiß man, wie gefährlich Lenin seinem Land werden kann.Ein welthistorischer Pakt oder: Wie reisen als Revolutionär? Lenin hat nichts mehr zuverlieren. Kurzerhand schließt er mit Ludendorff einen kompromittierenden Pakt, um die Reise umgehend anzutreten und setzt damit den Siegfrieden Russlands aufs Spiel. Dieser willigt ein und stimmt sogar Lenins Bedingungen zu, Passkontrollen zu unterlassen und dem Wagen das Recht der Exterriorialität zu zuerkennen. Die Insassen des "plombierte(n) Zug(s)" begeben sich auf "eine unsinnige, verbrecherische Reise". Stefan Zweigs heroische Rahmung des Geschehens nimmt den uns wohlbekannten Ausgang der Reise Lenins in die Freiheit in sprachlicher Form und Dramatik vorweg.