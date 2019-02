Michael Memmel Bei dieser Nachricht könnte es dem einen oder anderen Politiker oder Rathaus-Angestellten mulmig werden: Ein Bamberger Student ist der "Changer des Jahres". Also sozusagen der Veränderer 2019.

Droht nach der Initiative Radentscheid und der BI "Rettet den Hauptsmoorwald" also noch mehr Ungemach für die Etablierten? Vielleicht. Aber noch tummelt sich der 20-Jährige namens Nick Heubeck in anderen Gefilden. Er hat die Verantwortlichen von Borussia Dortmund dazu gebracht, ihr Stadion von Einweg auf Mehrweg umzustellen. Aktuell fordert er den Ausstieg aus der "dreckigen Kohleverstromung". Aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis er mit seinen Internet-Kampagnen auch Bamberger Themen für sich entdeckt. Die bei Studenten so "beliebte" Sperrzeit zum Beispiel. Und dann auch andere Ideen: kostenloser Wohnraum, komplette Maxplatz-Möblierung mit Hängematten oder Sandkerwa-Verlängerung auf den ganzen August... Und irgendwann dann: Abschaffung von Stadtrat und Oberbürgermeister.