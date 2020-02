Der Veitshöchheimer Fasching als Jungbrunnen fürs Stammhirn

Ich habe Fieber. Nein, nein, kein Grund zur Beunruhigung! Vielleicht habe ich mich nur verdrückt ausgekehrt: Ich fiebere dem Fasching entgegen. Dem einzig wahren Fasching. Jenem in Franken. Dem in Veitshöchheim. Damit dieser Abend, der Heilige Gral der Heiterkeit, zu einer unvergesslichen Bescherung wird, habe ich vorgesorgt. Aus Escherndorf brachte ich eine Kiste Frankenwein mit. Die dortige Lage "Lump" scheint mir am geeignetsten, um die unfassbaren Büttenredner zu ergänzen. Bacchus oder Domina, das ist die Frage. Vielleicht beide Rebsorten? So ist gewährleistet, dass an diesem Fernsehabend kein Auge und keine Kehle trocken bleibt.

Ich bin schon gespannt, ob heuer wieder unser Ministerpräsident Shrek dabei sein wird - und sein Landwirtschaftsminister Gandalf, der Finanzminister Homer Simpson oder gar Innenminister Billy the Kid! Und ob die Bärbel Stamm in der ersten Reihe thront. Das vor allem! Ihr Lachen allein schüttet bei mir Glückshormone aus, die mich gesund erhalten. Dieses Lachen ist besser als die bitteren Pillen, die uns Politiker sonst so verschreiben. Es wirkt befreiender als ein chinesischer Glückskeks..., halt, nein, das ist kein guter Vergleich. Denn wenn das so weitergeht mit dem grassierenden Coronavirus, dann verbietet die Politik noch den Fasching. Wir erinnern uns: 1991 fiel der Karneval wegen des Golfkriegs aus. Nicht lustig! Hat sich denn seither etwas geändert? Hätten in den Folgejahren nicht alle Prunk- und Elferratssitzungen aus moralischen Gründen abgesagt werden müssen? Gegenwärtig zum Beispiel, weil die Faschingszüge erwiesenermaßen krank machen - durch den Ausstoß von zu viel Feinstaub aus Bulldogdieseln. Ein Dieselross stößt mehr CO2 aus als alle Altneihauser Feuerwehrblasmusiker zusammen!

Was mich besonders freut: Seit dem garstigen Brexit ist Gadheim, ein Veitshöchheimer Gemeindeteil, die Mitte der EU. In diesem Nabel der Welt findet der Fasching in Franken nun erstmals statt. Nun bin ich gespannt, ob Bauchredner Sebastian Reich und seine Nilpferddame Amanda noch nach Britannien reisen werden. Und voll Spannung erwarte ich, welches Kostüm die bayerischen Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze wählen wird; nach ihrer karnevalistischen Redeeinlage kürzlich bei Lanz hoffe ich darauf, dass sie als Windbeutel kommt. Ob Ed-ed-edmund Stoiber dabei sein wird? Könnte sein, dass er als Söder verkleidet auftritt. Und in welchem Kostüm erscheint heuer eigentlich KT zu Guttenberg? Als Kanzlerin Merkel vielleicht oder als AKK? Im Tarnen ist der frühere Verteidigungsminister ein Könner: Er ist jedes Jahr so gut vermummt, dass keiner ihn erkennt.

Neben all der Heiterkeit drücke ich freilich auch eine Nilpferd- und eine Krokodilsträne: Als der Fasching in Franken 1987 vom Fastnachtsverband aus der Taufe gehoben wurde, traf man damit einen Nerv. Dieses denkwürdige Ereignis ging in Lichtenfels über die Stadthallenbühne und wurde von einem namhaften bayerischen Rundfunksender übertragen - es hatte auf Anhieb 21 Prozent Zuschauerquote. Leider war Lichtenfels den Machern offenbar nicht lustig genug, so dass sie bereits 1988 nach Veitshöchheim wechselten, wo die große Fastnachtsfamilie seither residiert. Es nützt nichts, darüber traurig zu sein. Lachen macht gesund, egal wo der Erreger sitzt. Ich freu mich jedenfalls schon am heutigen Diestag riesig auf den Veitshöchheimer Fasching. Schon jetzt spielt mein endokrines System verrückt. Glückshormone werden ausgeschüttet, die mein Wohlbefinden tagelang fördern, die mich gesund erhalten trotz des nasskalten Wetters und die mich durch euphorisierend-betäubende Wirkung stimulieren: Dopamin, Serotonin und Endorphin, / zum Elferrat träum ich mich hin, / nur noch dreimal werd ich wach, /

heißa, dann ist Faschingstach!

Ich weiß nicht, was Ihr Hausarzt verschreibt, ich empfehle: Am Freitag, 14. Februar, 19 Uhr, den Fasching in Franken einzuschalten. Pünktlich zum Valentinstag gibt's einen bunten Strauß (!) bajuwarischer Heiterkeit, jede Menge gereimten Nonsens sowie die obligatorischen Dissonanzen aus der Opa(!)pfalz. Und wenn ich mich nicht irre, dann erscheint Barbara Stamm diesmal als Greta Thunberg verkleidet.