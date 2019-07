Stettfeld vor 19 Stunden

Der VdK Stettfeld hält seinen Stammtisch ab

Die nächsten Termine für den VdK-Stammtisch des Ortsverbandes Stettfeld sind am Freitag, 2. August, am 3. September und am 4. Oktober. Der Beginn ist jeweils um 17 Uhr in der Gaststätte Merklein in St...