"#Rentefüralle" lautet das Motto der deutschlandweiten Kampagne des Sozialverbandes VdK. Es ist auch das Thema des Informationsstandes des VdK-Kreisverbandes, der am Samstag, 21. September, in der Fußgängerzone (am Stadthaus, links der Passage) aufgeschlagen wird. Von 9 bis 13 Uhr informiert der VdK-Kreisverband nicht nur über seine Arbeit in Stadt und Landkreis, sondern bietet speziell zum Thema Rente Informationen an. red