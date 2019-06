Der VdK informiert auf dem Marktplatz

Zu den diesjährigen VdK-Aktionstagen wird die Kreisgeschäftsstelle mit dem Kreisverband Kronach am Freitag, 28. Juni, von 9 bis 12 Uhr, eine Informationsveranstaltung auf dem Marienplatz anbieten. Kreisgeschäftsführerin Anja Schmidt und Kreisvorsitzender Heinz Hausmann werden mit einigen ehrenamtlichen Mitarbeitern mit Ratschlägen in zwanglosen Gesprächen zur Verfügung stehen. Am Infostand können sich alle über das breite Spektrum des VdK sowie seine sozialpolitischen Forderungen einen Überblick verschaffen. Der VdK hat heuer die Kampagne "Rente für alle" im Vordergrund. red