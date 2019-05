Der Urenkel ist ihr Stolz

Charlotte Fröba, die jetzt ihren 85. Geburtstag feiern konnte, ist in Kleintettau geboren und lebt seit ihrer Hochzeit im Jahr 1956 mit Ehemann Raimund in Windheim. Die beiden Kinder Annette und Michael, die drei Enkelkinder Kai, Matthias und Marika und speziell Urenkel Elias sind ihr ganzer Stolz.

Gearbeitet hat sie unter anderem bei den Firmen Hammerschmitt in Kleintettau und die längste Zeit in der Puppenfabrik in Windheim. Als langjähriges Mitglied im Gartenbauverein wurde sie geehrt, sie ist auch Mitglied im Wanderverein. Die kontaktfreudige Rentnerin ist immer für ein "Schwätzchen" mit Nachbarn und Bekannten zu haben.

Zu ihrem Jubeltag kam Bürgermeister Thomas Löffler und überbrachte die Glückwünsche der Gemeinde Steinbach am Wald. Hans und Wendelin Vetter sowie Heinz Büttner gratulierten für die Gartenbauer. hm