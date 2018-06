Der Untersiemauer Ehrenbürger Fritz-Werner Finzel wird 85 Jahre alt

Er arbeitete sich hoch





In den vergangenen Jahrzehnten begann kein Vereinstermin, keine Veranstaltung der Gemeinde ohne ihn. Doch in letzter Zeit ist es um ihn etwas ruhiger geworden. Von Festivitäten hat er sich mehr oder weniger zurückgezogen. Doch morgen, Freitag, wird er sich einem gewissen Rummel um seine Person nicht entziehen können. Der Ehrenbürger von Untersiemau , Fritz-Werner Finzel, vollendet sein 85. Lebensjahr.Der Jubilar wurde am 30. Juni 1933 in Coburg geboren. Nach der Hauptschule absolvierte Finzel eine Lehre zum Buchhandelsgehilfen bei Riemann am Markt. Seit 1945 lebt er im Haus seiner Großeltern in Untersiemau und besuchte ab 1951 die Private Handelsschule Lichtenfels. Dort lernte er auch seine spätere Frau Trina, geborene Künzel, kennen, die aus Schwarzach stammte. 1955 wurde geheiratet und sieben Jahre später kam Tochter Claudia zur Welt. In die Firma Alfred Jahn & Co. Pianobestandteile, Grub am Forst, trat er 1952 ein und arbeitete sich im Laufe der Jahre bis zum Mitinhaber hoch. 1996 trat Finzel seinen Ruhestand an. Im Mai 2010 verstarb seine Trina.Schon bald interessierte sich der "Fritz" für das Theater , da sein Vater dort als Hausmeister tätig war. Damals spielte er viele Kinderrollen. Nach dem Krieg wirkte er viele Jahre in der Tanzkapelle "Herz 5" als Pianist und Akkordeonspieler mit. Später organisierte er etwa 30 Jahre lang für den Theaterkreis Untersiemau die Besuche im Coburger Musentempel. Die Liebe zum Theater und der Musik war das eine, seine Heimatverbundenheit die andere Leidenschaft. Deshalb textete er vor vielen Jahren mit viel Einfühlungsvermögen das "Untersiemau-Lied": "Von ferne grüßt der Veste Coburg Glanz ..." (vierstimmig gesetzt wurde es von Gerhard Deutschmann).Im Untersiemauer Gemeindeleben findet man fast überall Spuren des Jubilars. Unter seiner Leitung wurde 1980 die "Plankerwa" wieder zum Leben erweckt. Der Träger des Ehrenzeichens des bayerischen Ministerpräsidenten, ausgezeichnet mit der Medaille der kommunalen Selbstverwaltung, war Gemeinderat von 1978 bis 1984, Dritter Bürgermeister von 1984 bis 1990 und Zweiter Bürgermeister von 1990 bis 2003. Im Juni 2004 wurde Fritz-Werner Finzel zum Ehrenbürger der Gemeinde und 2008 zum Ehrenvorsitzenden der Freien Wähler Untersiemau ernannt.Viele Jahrzehnte wirkte er mit Leib und Seele in der evangelischen Kirchengemeinde als Jugendleiter, Kirchenpfleger, Vorstand, war Mitglied der Dekanatssynode und 50 Jahre als Lektor tätig. Im Januar 2013 überreichte Pfarrer Heinrich Arnold ihm die Jubiläumsurkunde von Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm.Viele Ortsvereine nutzten regelmäßig seine Hilfe. Mitglied ist er bei TSV, Eintracht, Marienverein und Bürgerverein Untersiemau sowie Edelweiß Birkach. Bis 2011 kegelte er noch leidenschaftlich. Die letzte Ehrung erfuhr er im Februar dieses Jahres für seine 45-jährige Mitgliedschaft beim Tier- und Naturschutzverein Coburg. Sein Lebensmotto, betont Finzel, sei stets gewesen: "Immer der bleiben, der man ist!"An seinem runden Geburtstag empfängt der Jubilar von 10.30 Uhr an im evangelischen Gemeindezentrum (GZ) die Gratulanten aus nah und fern. Er bittet, keine Geschenke mitzubringen, doch über eine Spende zum Erhalt des GZ würde er sich sehr freuen. Auch auf den Vortrag seines "Untersiemau-Lieds" durch den gemischten Chor "Eintracht" Untersiemau wird er sicher nicht verzichten müssen, oder?