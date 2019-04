Der Unfallfahrer war schnell ermittelt

So kommt die Polizei zu schnellen Fahndungserfolgen. Eine Unfallflucht auf dem Parkplatz eines Baumarkts in Ebern-Sandhof war am Montag binnen kürzester Zeit geklärt. Zur Mittagszeit wurde bei einem Personenwagen, der auf dem Parkplatz abgestellt war, die rechte Fahrzeugseite komplett verkratzt. Als der Besitzer zu seinem Pkw zurückkam, sah er den frischen Schaden; der Transporter samt großem Anhänger, der zuvor neben seinem Wagen gestanden hatte, war verschwunden.Doch der Fahrer des beschädigten Autos hatte sich in weiser Voraussicht beim Verlassen seines Pkws das Kennzeichen des Transporters notiert. Über die Fahrzeugnummer konnte schnell ein Unfallverursacher ermittelt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5000 Euro.