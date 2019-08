Der Umzug läuft

Im Vorfeld der Sitzung am Mittwochabend hat sich der Gemeinderat einen Überblick über die Auslagerung des Schulhauses in Containern verschafft. Die Sanierung der Johann-Puppert-Schule ist derzeit größte Maßnahme nach der Deichnachrüstung der Großgemeinde Michelau.

Entsprechend lang ist die Liste der in der letzten nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderats gefassten Beschlüsse. Den Auftrag für den Umzug in die Containeranlage erhielt die Firma UHlogistik, Lichtenfels, für 24 400 Euro. Die Gerüstbauarbeiten an der Schule führt die Firma Walter Ermler, Coburg, für 109 900 Euro aus. Die Leichtmetallbauarbeiten an den Fenstern erhielt die Firma Haga Metallbau, Hofheim, für 576 700 Euro. Die Außenputzarbeiten (Wärmeverbundsystem) gingen an Richardt Malerwerkstätten, Neukirchen-Knüll, für 362 700 Euro. Mit den Zimmerarbeiten wurde die Firma Fleischmann Holzbau, Kulmbach, für 76 700 Euro beauftragt. Die Klempnerarbeiten erhielt die Firma Weigel-Schrüffer, Bamberg, für 48 000 Euro. Die Erd- und Abbrucharbeiten führt die Firma Burkhard Kugler, Lichtenfels, für 18 900 Euro aus. Die Sicherheits- und Gesundheitskoordination für die Sanierungsarbeiten der Schule erhielt das Ingenieurbüro Klaus Kistner, Bamberg, für 10 000 Euro. Der Auftrag für die Küche der Containerschulanlage für die Mittagsversorgung von Schülern und Lehrkräften ging an die Firma Schmidt Küchenhandel, Bad Staffelstein für 15 000 Euro.

Ingenieure aus Rödental

Für den Neubau eines Schülerhorts in Michelau wurde das Anwaltsbüro Arnecke Sibeth Dabelstein, München, mit den Planungsleistungen zur Durchführung eines Verfahrens nach der Vergabeverordnung für 13 500 Euro beauftragt. Die Ingenieurleistungen für die technische Ausrüstung führen die Ingenieure KSR, Rödental, für 118 000 Euro aus. Mit der Erstellung eines Bodengutachtens wurde das Ingenieurbüro Gartiser & Piewak, Bamberg, für 4000 Euro betraut. Den Auftrag für die Tragwerksplanung erhielt das Ingenieurbüro Ralf Aumüller, Neuensee, für 53 500 Euro. Das Ingenieurbüro Klaus Kistner, Bamberg, erhielt die Aufträge für die Sicherheits- und Gesundheitskoordination für den Bau des Schülerhorts in Michelau für 7300 Euro und des Schülerhorts in Schwürbitz für 4700 Euro.

Des Weiteren beschloss der Gemeinderat die Reparatur und Ersatzbeschaffung eines Allradtraktors bei der Firma Agrartechnik Herold, Michelau, für 62 900 Euro und die Vergabe von Ingenieurleistungen für die Brunnenregenerierungen an das Ingenieurbüro Gartiser & Piewak, Bamberg, für 13 700 Euro.

Der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (FW) hat zur Flächensparoffensive aufgerufen. Damit wird das Ziel verfolgt, den Flächenverbrauch in Bayern von derzeit zwölf auf fünf Hektar pro Tag zu reduzieren. "Man kann sich letztlich den Zielen nur anschließen", sagte Bürgermeister Helmut Fischer (CSU) bei der Verlesung des Schreibens.