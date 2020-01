Der Umzug in die "alte Puma"

Auf der größten Baustelle der Stadt ist es zurzeit sehr still. Die Arbeiten ruhen jetzt nach den Feiertagen, also zwischen den Jahren, und das ist angesichts der eisigen Temperaturen womöglich auch ganz gut so. Im neuen Jahr wird es aber bald weitergehen, dann rattern erneut die Bohrer und richten die Baugrube fertig ein.

Bis 2022 soll das neue Rathaus bezogen werden können. So ist es geplant. Der Neubau ist ein Projekt, das sich also über mehrere Jahre hinweg erstreckt. Und seit Anfang an eine Menge Gelegenheit zur Berichterstattung bietet.

Wir haben im Foto-Archiv gekramt und berichten in diesen Tagen in Bildern über das Großprojekt. Nach dem Auftakt am Silvestertag über den Abbruch des Rathauses selbst folgt heute der Auszug aus dem Rathaus der 1960-er Jahre und der Umzug der Stadtverwaltung in das ehemalige Puma-Headquarter in der Würzburger Straße. bp