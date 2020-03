Der Umweltzerstörung auf der Spur

Sophie und Clement Guerra aus Erlangen haben anderthalb Jahre lang Umweltzerstörung insbesondere auf den Gebieten indigener Völker in Nord- und Südamerika dokumentiert. Daraus entstand der vielfach prämierte Film "The Condor & The Eagle". Sophie Guerra (33), Apothekerin und Trainerin für Assistenzhunde, erzählt im Interview, wie der Film entstanden ist.

Wie entstand das Filmprojekt?

Sophie Guerra: Umweltthemen haben uns schon immer interessiert. Wir wollen Bewusstsein für die Situation schaffen. Ab 2014 haben wir zunächst zwei, drei Wochen mit indigenen Völkern wie den Lubicon Cree First Nation in Kanada oder dem Ponca Stamm in Oklahoma (USA) gelebt, ohne die Kamera auszupacken. Wir haben zugehört, Vertrauen geschaffen. So kamen wir von einem Volk zum nächsten. Von Kanada aus sind wir der Keystone-Pipeline bis nach Texas gefolgt. Von dort aus ging es nach Südamerika.

Wie wird man zum Filmemacher?

Mein Mann hat neben seinem Studium der Soziologie Fotografie und bewegte Bilder studiert. Ich war für die Tonaufnahmen zuständig - das war gar nicht so einfach!

Warum sind Pipelines wie die rund 4000 Kilometer lange Keystone-Pipeline problematisch?

Je mehr Pipelines es gibt, desto mehr Öl kann gefördert und transportiert werden. Fracking ist weit verbreitet und löst leichte Erdbeben aus. Jede Pipeline ist früher oder später beschädigt. Es kann aber dauern, bis ein Leck entdeckt wird. Öl muss in Tanker verladen oder vor Ort weiterverarbeitet werden. Raffinerien beeinträchtigen die Gesundheit der Menschen, die um sie herum in den sogenannten Sacrifice Zones leben, z. B. mit Schwermetallen in der Luft. Bei der Verarbeitung von Ölsand, wie in "Tar Sands", in der Bucht von Vancouver, entstehen mehr giftige Stoffe als beim Raffinieren von Schweröl.

Was habt ihr in Südamerika beobachtet?

Chevron, einer der größten Erdölkonzerne der Welt, hat in Lago Agrio in Ecuador giftige Abfälle im Regenwald zurückgelassen, die nicht beseitigt wurden. Auch wurden in Ecuador gerade Verträge unterzeichnet, um im Yasuni Nationalpark im großen Stil Öl zu fördern.

In Peru, im Gebiet des Rio Tigre, wurde seit 40 Jahren Öl gefördert, mit verheerenden Folgen für Umwelt und die dort lebenden indigenen Völker. Der bestehende Vertrag lief 2015 aus und wurde trotz heftiger Gegenwehr der Anwohner erneuert. Was kann jeder Einzelne tun?

Unser Lebensstil bringt Probleme mit sich. Es ist wichtig, das zu erkennen. Aber ich möchte niemandem etwas vorschreiben - jeder muss selbst entscheiden, welchen Beitrag er oder sie leisten kann.

Ab wann kann man den Film sehen?

Der Termin für die Deutschland-Premiere steht noch nicht fest, da wir sehr viele Anfragen aus den USA und Kanada haben. Wir verleihen selbst, damit der Film so oft wie möglich gezeigt werden kann. In Erlangen würden wir ihn gerne in den Lamm-Lichtspielen auf die Leinwand bringen. Das Gespräch führte Pascale Ferry.