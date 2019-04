Der Umgang mit "Social Media"

Der Stadtjugendring bietet eine Fortbildung in Sachen "Medienführerschein" an. Der Medienführerschein hat zum Ziel, Jugendleitungen und Interessierte in ihrer Medienkompetenz zu stärken, damit sie in ihrer Arbeit auf Fragen und Herausforderungen reagieren können. Er gibt praktische Tipps für einen verantwortungsvollen Umgang mit Medien. Der Medienführerschein behandelt die Themen "Mobile Kommunikation" und "Selbstdarstellung".

Themeninhalte des Medienführerschein Bayern sind zum Einstieg die Definition "Mobile Kommunikation" und "Social Media", die Auseinandersetzung mit mobiler Kommunikation in Jugendgruppen/Interessensgemeinschaften sowie die Reflexion der Rolle der Jugendleitungen/Interessierten beim Umgang mit Medien. Beim Schwerpunkt "Selbstdarstellung" wird über die Beweggründe junger Menschen, Rechtliche Aspekte, Schutz der Privatsphäre und über die Reflexion der eigenen Selbstdarstellung informiert.

Katharina Nierhoff (Medienfachberaterin des Bezirksjugendrings Oberfranken) referiert über den Medienführerschein am Samstag, 4. Mai 2019, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr in der Geschäftsstelle des Stadtjugendrings Bamberg. Anmeldungen für diesen kostenlosen Medienführerschein sind bis kommenden Montag, 29. April, möglich per Mail: stadtjugendring-bamberg@t-online.de oder telefonisch unter 0951/9685-653. red