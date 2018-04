Der Umgang mit Demenz

Eine interessierte Zuhörerschaft des Adelsdorfer Frauenbundes konnte Rosi Schmitt von der Fachstelle für pflegende Angehörige des Landkreises Erlangen-Höchstadt zu einem Vortrag zum Thema "Unterstützung bei Pflegebedürftigkeit - speziell Alzheimer-Demenz" begrüßen.

Um demente Menschen zu Hause gut versorgen zu können, stellen sich den pflegenden Angehörigen viele Fragen: An wen kann man sich wenden, wer hilft? Welche Entlastungs- und Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Wann und wie soll ein Antrag auf einen Pflegegrad gestellt werden?

Im Laufe des Vortrags zeigte sich die Thematik Pflegebedürftigkeit in all ihren Facetten als schier uferlos und die damit einhergehenden Herausforderungen ebenso. Deshalb wirkt laut Rosi Schmitt die Fachstelle mit dem Ziel, pflegende Angehörige zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen. Sie arbeitet mit sozialen Einrichtungen, Behörden und Verbänden zusammen und stellt für jede individuelle Betreuungssituation die notwendigen Kontakte her, zum Beispiel zu Ärzten, ambulanten Diensten, Pflegeheimen, Behörden, Kranken- und Pflegekassen. Sie berät über Hilfsangebote und deren Finanzierung. In Kursen und Vorträgen erhalten pflegende Angehörige praktische Tipps und Antworten auf Fragen im Umgang mit demenzkranken Menschen.



In den Schuhen des anderen

Am Krankheitsbild "Demenz" zeigte Rosi Schmitt die gesundheitlichen Defizite der davon Betroffenen auf, aber auch die der pflegenden Angehörigen. Geschildert wurde das ganze Ausmaß der emotionalen Dramatik einer Persönlichkeitswandlung. Aber ebenso führte sie detailliert aus, wie man der Situation sowohl medizinisch wie technisch begegnen kann, zum Beispiel durch entsprechende Entlastungsangebote und Unterstützungsmöglichkeiten. Am hilfreichsten aber sei das persönliche Verhalten der Mitmenschen den Betroffenen gegenüber. Es soll geprägt sein von einer wertschätzenden Grundhaltung, von Verständnis und Geduld. Das Fachpersonal in der Pflege hat dazu einen Merkspruch: "In den Schuhen des anderen gehen". Um der Gefahr einer Erkrankung zumindest entgegenzuwirken, riet Rosi Schmitt allen, geistig und körperlich immer in Bewegung zu bleiben, ausgewogen zu essen und stets ausreichend zu trinken.

Herta Meisel