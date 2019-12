Der Umbau geht weiter

Die Autobahndirektion Nordbayern hat in der letzten Novemberwoche mit der Auflösung der Verkehrsführung im Bereich des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen begonnen. Der Rückbau der Verkehrsführungen soll voraussichtlich bis Weihnachten abgeschlossen sein.

In dieser Woche wird der Verkehr auf der A 3 östlich des Autobahnkreuzes in Fahrtrichtung Regensburg und westlich des Kreuzes in Fahrtrichtung Würzburg freigegeben. Für den Bau einer Mittelstreifenüberfahrt wird die Verkehrsführung auf der A 3 in Fahrtrichtung Regensburg von der Anschlussstelle Erlangen-Frauenaurach bis zum Autobahnkreuz noch beibehalten und anschließend voraussichtlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 12. auf 13. Dezember, aufgelöst. Östlich des Kreuzes stehen dann wieder drei und westlich zwei Fahrstreifen zur Verfügung.

Im Bereich des Kreuzungsbauwerkes bleibt die Verkehrsführung erhalten. Auf der A 73 erfolgt die Verkehrsfreigabe auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Bamberg ab der Anschlussstelle Erlangen-Eltersdorf voraussichtlich von Sonntag auf Montag, 15. auf 16. Dezember.

Gleichzeitig wird die Schleifenrampe Würzburg - Bamberg wieder in Betrieb genommen. Die Einfädelung der Tangente Regensburg - Bamberg bleibt allerdings über das Provisorium bestehen, da die Einfädelspur für den Bau der Lärmschutzwand bei Erlangen-Bruck mit einer Schutzwand abgestellt wird. Voraussichtlich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 19. auf 20. Dezember, kann die Verkehrsführung Richtung Fürth aufgelöst werden. Anschließend sind in beide Fahrtrichtungen wieder zwei Fahrstreifen befahrbar.

Die Bauarbeiten zum Umbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen sind hiermit noch nicht abgeschlossen und werden ab März nächsten Jahres fortgesetzt, was eine erneute Baustellenverkehrsführung erforderlich macht. red