Der Umbau des Rathauses ist fast abgeschlossen

"Wir haben in den vergangenen zwei Jahren das Verwaltungsgebäude energetisch saniert, barrierefrei gestaltet und mit behindertengerechten Toiletten ausgestattet. Alle wichtigen Ämter können jetzt problemlos erreicht werden", sagte Gemeinschaftsvorsitzender Günther Hübner in seinem vermutlich letzten Sachstandsbericht zum Umbau des VG-Gebäudes.

Nur noch kleine Restarbeiten

Nur noch kleinere Restarbeiten wie die Belüftung des Ölkellers, die Montage von zwei Außenrollos im Dachgeschoss oder die Suche nach einem neuen Server-Standort, seien im nächsten Jahr noch vorgesehen.

Hinsichtlich der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 schlug der Gemeinschaftsvorsitzende den Februar 2020 vor. Bis dahin könnten die drei VG-Gemeinden ihre Wünsche vorberaten. "Große Neuerungen stehen derzeit nicht an. Ein paar PC-Anschaffungen wurden bereits im Finanzplan des vergangenen Jahres berücksichtigt", hakte Hübner dieses Thema ab.

Kämmerer Tobias Müller stellte das Rechnungsergebnis 2018 vor. Der Verwaltungshaushalt schließt demnach mit 826 048 Euro (plus 1,1 Prozent gegenüber Plan), der Vermögenshaushalt mit 326 661 Euro (plus 9,7 Prozent) ab. Erfreulich sei die Zuführung von 73 061 Euro zum Vermögenshaushalt (plus 48 161 Euro).

Trotz der Investitionen konnten laut Kämmerer 10 344 Euro der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Sie weist damit per 31. Dezember 2018 einen Stand von 27 300 Euro auf. Für 2019 ist keine Entnahme vorgesehen.

Der Schuldenstand lag Ende des vergangenen Jahres bei 165 000 Euro - das sind 39,68 Euro je Einwohner. "Wir haben genug Luft, um das Haushaltsjahr 2019 ordentlich abzuschließen", kommentierte der Gemeinschaftsvorsitzende das vorliegende Zahlenwerk. hd