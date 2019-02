Der TVE II siegt weiter

Mit einem 9:3 sind die Herren des TV Ebern II in der Tischtennis-Bezirksklasse B beim TSV Untersiemau IV zum erwartet klaren Sieg gekommen. Der Spitzenreiter hatte beim Sechsten mehr Mühe als erwartet. Acht der zwölf Vergleiche gingen in den fünften Satz, sechs gewannen die Gäste. Bereits in den Doppeln ging es voll zur Sache mit Siegen für Süppel/Bittruf und Bäuerlein/Kubernus bei einer 2:3-Niederlage für Schneider/Kawan. In den Einzeln hielten die Hausherren bis zum 3:5 die Begegnung offen, ehe das Eberner Team die letzten vier Partien für sich entschied, dreimal davon im fünften Durchgang. Die Einzelpunkte erspielten für den Tabellenführer Süppel (2), Kawan (2), Schneider, Bittruf und Schneider. Am Freitag, 8. Februar, kommt es zum Derby gegen den TTC Kaltenbrunn. di