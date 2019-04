Der TV Lützelbuch hat es nun schriftlich: Er ist "qualifizierter Kinderturnclub"

Der Turnverein 1904 Coburg-Lützelbuch (TVL) ist vom Bayerischen Turnverband für seine vorbildliche Kinder- und Jugendarbeit ausgezeichnet worden. Es gebe in ganz Deutschland derzeit rund 500 solcher qualifizierter Kinderturnclubs, davon gerade einmal 34 in Bayern, stellte Carola Fricke heraus, die die entsprechende Urkunde im Namen des Landesturnverbandes an den TV Lützelbuch am Donnerstag auf der TVL-Jahreshauptversammlung überreichte. Da stehe der ganze Verein dahinter. Hartmut Jahn, der sportliche Leiter des TVL bekräfigte: "Das Kinderturnen liegt uns am Herzen!"

Abteilungsleiterin Heidi Paschold berichtete in ihrem Jahresrückblick vom Mutter-Kind-Turnen von einem vereinsinternen Turnwettkampf im Februar 2018, an dem 40 Personen teilgenommen hätten. "An zehn Stationen mussten die Kinder von drei bis acht Jahren Ausdauer, Geschicklichkeit, Mut und Kraft beweisen." Bei den Übungsstunden wurde Paschold von Hartmut Jahn und dem stellvertretenden TVL-Vorsitzenden Dieter Reuß unterstützt.

Josef Herold freute sich über den zweiten Platz der Lützelbucher Volleyballer bei den Coburger Stadtmeisterschaften. Die Abteilung Laufen und Walken nahm an Sportterminen in ganz Bayern und in ganz Deutschland teil. In der Region waren die Lützelbucher Laufsportler zum Beispiel beim Obermainmarathon in Bad Staffelstein, beim Vestelauf, beim Zeiler Waldmarathon und beim GutsMuths-Rennsteiglauf dabei.

Der Wings-for-Live-World-Run ist eine weltweite Veranstaltung, ein Charity-Lauf, der im Mai 2018 in Deutschland im Olympiastadion München stattfand mit externen, virtuellen Teilnahmemöglichkeiten übers Internet. Der Erlös kommt der Therapie und der Forschung von Rückenmarksleiden zugute. Der Bericht kam von Jürgen Lesch.

Vier Mannschaften aus Lützelbuch sind beim Tischtennis am Start. Die erste Herrenmannschaft wurde Meister in der Bezirksklasse AA Coburg. Sie steigen jetzt in die Bezirksliga Oberfranken West auf. Es berichtete Klaus Fischer. "Gymwelt" ist ein innovativer Begriff der neuen Sportsemantik. Dahinter verbirgt sich "Fitness für Frauen". Sabine Bauer freute sich über 15 feste Teilnehmerinnen im Bereich zwischen Natursport, Gymnastik, Showtanz.

Neu sind auch die Abteilungen Yoga (Bericht Kerstin Bunke) und Body Art (Theresa Gebauer). Um die Balance zwischen Körper, Geist und Seele geht es bei der Abteilung Indian Balance, um die sich Hartmut Jahn kümmert.

Eine enge Partnerschaft verbindet den TV Lützelbuch mit den Behindertenwerkstätten des Diakonischen Werkes (Wefa). Werkstattleiter Matthias Emmer freute sich über die Erfolge der Wefa-Mitarbeiter im Tischtennis. Die Zusammenarbeit mit dem TVL könnte auch durch Übungen in der Wefa selber ausgebaut werden.

TVL-Vorsitzender Michael Schäfer ehrte einige Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Turnverein Lützelbuch. 15 Jahre sind dabei: Alan Colbourn, Klaus Fischer, Magdalena Herold, Uwe Jeschall, Anke Mielenhauser, Oliver Mielenhauser, Christian Sprenger, Julia Thamm, Kristin Wohlfeil. Michael Zimmermann, Gudrun Jensch und Kerstin Jauernig. Silberjubiläum (25 Jahre) feiern Christina Fenzl und Dorothea Weiß. Rubinjubilare (40 Jahre): Katrin Gerlicher, Sigrid Jeske und Rainer Jacob.

Vorsitzender Schäfer gab noch bekannt, dass der Verein aktuell rund 300 Mitlieder habe. Die TVL-Herbstwanderung soll am Samstag, 12. Oktober, stattfinden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Rolf-Forkel-Halle. mako