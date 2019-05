Der TV 1863 Schwürbitz ist stolz auf seine sportlich erfolgreichen Mitglieder

Der bewährte Vorstand des Turnvereins (TV) Schwürbitz um Bernhard Härtel konnte wiederum auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Es ist der mit rund 500 Mitgliedern zweitstärkste Verein im Gemeindebereich Michelau.

Vorsitzender Bernhard Härtel sagte in seinem Bericht bei der Generalversammlung im Turnerheim, 2018 sei ereignisreich sowie gesellschaftlich und finanziell äußerst erfolgreich gewesen, aber auch sehr arbeitsreich und anstrengend. Positiv bewertete Härtel die Entwicklung der Mitgliederzahl. Starken Zuwachs gab es laut Härtel bei der Mutter-Kind-Gruppe, bei Leichtathletik, Judo und beim Kinderturnen. Neu im Angebot sei "Chigong", das in Gemeinschaft mit den Sportfreunden vom TSV Marktzeuln im 14-täglichen Rhythmus in Marktzeuln und Schwürbitz stattfinde. Härtel dankte Tanja Degen dafür. Ein absolutes Highlight sei der "Oozünderlauf" gewesen. Stark frequentiert sei auch das TV-Heim. Hierfür habe er zusammen mit Werner Haselmann einen Schankkurs belegt, es seien Anträge für eine Nutzungsänderung für das TV-Heim und für eine Gaststättenerlaubnis gestellt worden. Finanziell sei das abgelaufene Jahr sehr zufriedenstellend gewesen, sagte Härtel, wo doch umfangreiche Arbeitseinsätze am TV-Gelände, die Dachsanierung und die jährlichen Schönheitsreparaturen am Vereinsheim durchgeführt worden seien.

Für die Leichtathletikabteilung berichtete für den verhinderten Ausnahmesportler Kurt Herbicht (er hat über 600 Titel und 1600 Siege zu verzeichnen) Thomas Gampert. So sei die Schwürbitzer Leichtathletikabteilung eine der stärksten im Kreis Oberfranken West, der aus den Landkreisen Lichtenfels, Kronach, Coburg und Kulmbach besteht. 2018 seien circa 20 bis 25 Wettkämpfe in ganz Franken besucht worden. Der 1. Platz sei 16-mal belegt worden. Louis König habe zudem in der Halle in Fürth hervorragende Leistungen im 800-m-Lauf, 60-m-Sprint und im Weitsprung erzielt. Damit habe der TV einen Athleten, der in den Oberfränkischen Kader der M/W 15 aufgenommen wurde. Bei den Wettkämpfen in Höhn, Staffelstein und Strössendorf sowie beim Oozünderlauf in Schwürbitz sei der TV jeweils der stärkste und siegreichste Verein gewesen. Solche Ergebnisse hätten nicht mal annähernd die großen Vereine vorzuweisen, sagte Gampert. Als Vereinsmeister 2018 wurden Michael Sünkel, Björn Härtel, Norbert Korzendorfer, Matthias Huntscha, und Frank Stadelmann mit Pokalen ausgezeichnet. Bernhard Härtel zeichnete dann zusammen mit der Ehrenvorsitzenden Marion Fleischmann folgende Sportler aus: Franziska Rauch (Judo), Elly Rauch (Judo), Katarina Degen, Lilly Gampert und Louis König (alle Leichtathletik) sowie Tobias Schneider (2. bayerischer Meister Versehrtensport).

Horst Habermann