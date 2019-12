Der Tubist ist nun Ehrenmitglied

Bei der Nikolausfeier des Jugendorchesters ließen 85 junge Musiker ihre Instrumente erklingen und erfreuten mit ihrem Können die Besucher im gut gefüllten Saal des Schützenhauses in Kronach. Vorsitzender Günter Soja freute sich über die große Anzahl an jungen Musikern der beiden Bläserklassen, einer Kooperation des Jugendorchesters mit der Lucas-Cranach-Grundschule, und des Kidsorchesters.

Das Jugendorchester bereitete sich in diesem Jahr mit 42 Proben und einem Probenwochenende auf insgesamt 32 öffentliche Auftritte und eine Konzertreise nach Österreich und Ungarn vor. Die Nikolausfeier für die Mitglieder und Freunde des Vereins sollte den beiden Bläserklassen, dem Kidsorchester und dem Jugendorchester auch die Möglichkeit bieten, sich einem breiten Publikum zu präsentieren. So begann die Bläserklasse 1 mit dem Titel "Mit dem Strom". Die 20 jungen Musiker aus der dritten Klasse der Lucas-Cranach-Grundschule waren besonders auf ihren ersten Auftritt gespannt. Vor erst sieben Wochen hatten sie ihre Instrumente erhalten und seitdem zwei Stunden pro Woche geprobt. Dass sie trotzdem schon in der Lage sind, gemeinsam zu musizieren, stellten sie mit insgesamt fünf Titeln und einer Zugabe beeindruckend unter Beweis.

Auch die zweite Bläserklasse, insgesamt 15 Musiker der vierten Klasse der Lucas-Cranach-Grundschule, bereicherte das Programm mit fünf Titeln, wie "Oh when the Saints" oder dem "Hard-Rock-Blues". Die musikalische Leitung aller Ensembles hatte der Dirigent des Jugendorchesters, Stefan Krauß, inne. Er führte auch gekonnt durch das Programm und stellte die einzelnen Gruppen vor.

Das Kidsorchester, das zurzeit aus 20 jungen Musikern besteht, begeisterte das Publikum mit fünf Titeln wie "Forest Gump", "Pirates of the Caribbean" oder dem Titelsong aus Mary Poppins, "Supercalifragilisticexpialidocious".

Das Jugendorchester, das an diesem Nachmittag mit 30 aktiven Musikern vertreten war, vollendete das Programm mit diversen weihnachtlichen Weisen und dem Potpourri "A Christmas Rockfestival".

Im Rahmen der Feier wurden auch einige Musiker des Jugendorchesters für ihre aktive Zeit geehrt. Der stellvertretende Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, Alexander Klug, hob die hervorragende Jugendarbeit und Ausbildungstätigkeit des Vereins hervor. Er bedankte sich auch für die Mitwirkung zahlreicher Musiker im Kreisauswahlorchester. Im Anschluss führte er zusammen mit Maren Rißmann, Beisitzerin in der Kreisvorstandschaft des NBMB, die Ehrungen durch. Geehrt wurden insgesamt sieben Musiker für fünf Jahre Mitgliedschaft im NBMB: Jonas Großmann, Posaune; Werner Müller, Saxophon; Fabian Schädla, Posaune; Lukas Thümlein, Schlagzeug; Johanna Zipfel, Tenorhorn; Ann-Kathrin Zwingmann, Trompete; Marie Zwosta, Trompete. Vier Aktive erhielten für zehn Jahre die Ehrennadel in Bronze: Sebastian Hoffmann, Schlagzeug; Daniela Krügel, Trompete: Jonas Ludwig, Posaune; David Staufer, Saxophon. Zwei Musiker wurden für 30 Jahre mit der Ehrennadel in Gold ausgezeichnet: Florian Pohl, Schlagzeug, und Elke Welscher, Tenorsaxophon.

Im Anschluss gab es eine besondere vereinsinterne Ehrung für einen Musiker, der seit 50 Jahren im Jugendorchester aktiv ist und als Tubist musiziert und sich weit darüber hinaus für das Wohlergehen des Vereins engagiert. In Anerkennung seiner außerordentlichen Leistungen wurde Norbert Krüger zum Ehrenmitglied ernannt. red