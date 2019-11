Der TTC Au ist nicht zu bezwingen

In der Tischtennis-Bezirksklasse A warten die Herren der SG Neuses immer noch auf den ersten Saisonsieg. Während in der Bezirksklasse B der TTC Au weiterhin ungeschlagen bleibt, musste in der Klasse C-Nord der ATSV Reichenbach seine erste Niederlage registrieren.

Herren, Bezirksklasse A

Im einzigen Spiel kam der SV Friesen zu einem deutlichen 9:3-Auswärtserfolg bei der SG Neuses und rückte damit auf den dritten Tabellenplatz vor. Die Flößer gewannen zwar das erste Tagesdoppel, doch kassierten dann sechs Niederlagen am Stück. Nach dem 1:6-Rückstand gelangen zwar zwei Einzelsiege, doch war dies zu wenig, um der Begegnung noch eine Wende zu geben. Das Ergebnis fiel auch deshalb recht deutlich aus, da Neuses vier Mal im Entscheidungssatz den Kürzeren zog.

Bezirksklasse B

Der TTC Au ist nach dem 9:3-Heimsieg gegen den TSV Stockheim II weiter ungeschlagen. Die Traber waren mit 5:1 in Führung gegangen und bauten diese sogar auf sechs Zähler aus. Auf den Fersen bleibt dem TTC der DJK-SV Neufang II, der gegen den SV Fischbach nach dem 7:7 in der Schlussphase gerade noch mit 9:7 die Oberhand behielt. Garanten für den DJK-Erfolg waren Sebastian Kotschenreuther und Roland Rehm, die ihre zwei Einzel und gemeinsam die beiden Doppel gewannen.

Keine Probleme hatte der SV Rothenkirchen II beim stark ersatzgeschwächten TTC Wallenfels (9:1). Erneut hat dem SV Nurn eine Führung (7:5) nicht gereicht, um zu punkten (7:9 gegen Marienroth).

Bezirksklasse C, Nord

Nach sechs Siegen in Serie hat es den ATSV Reichenbach II erwischt. Mit 6:9 blieb der Tabellenführer beim ASV Kleintettau auf der Strecke: Nach dem 4:4 gewann Kleintettau fünf Einzel und behauptete sich dabei dreimal im Entscheidungssatz.

Seine weiße Weste hingegen wahrte der SCR Steinbach mit dem 9:4 gegen den TSV Ebersdorf II. Den Grundstein zu diesem Sieg legte der Aufsteiger mit einer 4:0-Führung. Einmal mehr nichts zu erben gab es für das noch sieglose Schlusslicht SV Langenau II (0:9 bei Windheim IV) und den Vorletzten TV Marienroth II (2:9 in Haßlach).

Bezirksklasse C, Süd

Nicht unbedingt einkalkuliert hatte der Spitzenreiter TVE Gehülz das 8:8 zu Hause gegen den FC Wacker Haig II. Dabei schlitterte er nach dem 4:7-Rückstand gerade noch an der zweiten Saisonniederlage vorbei. Punktgleich mit den Gehülzern (je 10:4) ist der SV Fischbach, der nach dem 6:6-Gleichstand beim TSV Stockheim III mit einem 9:6 beide Zähler entführte.

Bezirksklasse D

Ihre weiße Weste ließ sich die zweite Gehülzer Mannschaft auch nicht vom SCR Steinbach II beschmutzen (9:3). Der Rangdritte Teuschnitz IV hatte gegen Neuses III in der Anfangsphase noch Probleme (2:3), riss dann aber das Ruder zu einem ungefährdeten 9:4 herum.

Bezirksklasse D, 3er-Teams

Im Gipfeltreffen lieferten sich der FC Wacker Haig III und der TTC Alexanderhütte III eine abwechslungsreiche Partie (3:1, 3:4) mit dem besseren Ausgang für den Tabellenführer Haig (6:4). Mit 3:4 im Rückstand lag auch der SV Hummendorf II gegen den TTC Brauersdorf II, ehe der SV mit 6:4 durchs Ziel ging.

Damen, Bezirksklasse B

Die Spitzenposition verteidigte der SV Friesen mit einem 6:4 bei Maarienroth II. Im Verfolgerduell setzte sich der TSV Steinberg III mit dem gleichen Ergebnis nach einem 3:3-Gleichstand gegen den TSV Teuschnitz II durch. Der ATSV Reichenbach erlitt mit 2:8 die erste Niederlage bei Haßlach III.