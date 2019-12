Der TSV zeichnete treue Mitglieder aus

Ganz im Zeichen von Ehrungen stand die Weihnachtsfeier des TSV Pfarrweisach. Vorstandsmitglied Georg Reinwald freute sich über den guten Besuch. Er ließ in Kurzform das Jahr Revue passieren.

Stellvertretend für den verhinderten Trainer Steffen Deringer gab Lukas Schneidawind einen kurzen, präzisen sportlichen Bericht ab. Er lobte die gute Stimmung in der Truppe, auch wenn man sich derzeit mit dem zwölften Tabellenplatz zufriedengeben muss. Den Fußballern hängt das Verletzungspech an. Im März geht es daran, den Kreisligaerhalt unter Dach und Fach zu bringen.

Höhepunkt war die Ehrung von Mitgliedern. Laudator Emil Barthelmann ließ den Werdegang und die Aktivitäten der Jubilare Revue passieren. Stefan Hartenfels trug von den E-Schülern über die A-Jugend bis zu den Herrenmannschaften das Trikot des TSV und hilft noch heute in der Reserve aus. Er wurde für 25 Jahre Treue zum TSV geehrt, ebenso Jürgen Reuß.

Der Name Kuhn bürgt für Qualität

Bereits vier Jahrzehnte hat Ulrich Kuhn auf dem Buckel, der von 1997 bis 2001 als Spielleiter der Zweiten Mannschaft tätig war. Von 2003 bis 2009 hatte er das Amt des Schriftführers inne und war bei der Umstellung auf EDV maßgeblich verantwortlich und aktiv, schrieb zudem die Chronik für das Internet um und gründete mit Heike Mönch als Trainerin die Gymnastikgruppe.

Auf ein halbes Jahrhundert kann Volker Kuhn blicken, der in fünf Jahrzehnten Großartiges für den TSV geleistet hat. Die 1970er und 1980er Jahre waren geprägt vom Volkswandern und hier war der Jubilar als Wanderwart zu Hause. So kam er selbst etwa einmal in einem Jahr auf 41 Teilnahmen und machte den TSV weit über die Grenzen Pfarrweisachs hinaus publik.

Unvorstellbar wären heute 3500 Teilnehmer beim ersten Silvesterlauf 1976/77, in den beiden Jahren drauf waren es immer noch 2800 und 1978/79 sage und schreibe 5800 Wanderer - eine Heidenarbeit für die Organisatoren. Doch Volker Kuhn hatte ein eingespieltes Team. 1983 wurde die Wanderabteilung aufgelöst.

Auch Rüdiger Kuhn ist als aktiver TSV-Vertreter in Erinnerung. 1969 in den Verein eingetreten, bekleidete er zahlreiche Ämter in fünf Jahrzehnten. Er war Schriftführer, zehn Jahre Vorsitzender und 1986/88 sogar Trainer der Ersten Mannschaft. Er war beteiligt am Bau des neuen Sportplatzes, wo vorausschauend eine heute noch gut funktionierende Flutlichtanlage eingebaut wurde. 1997, zum 50. Jubiläum, übernahm Kuhn ein weiteres Mal den Vorsitz beim TSV und das Projekt Sportheimbau in Angriff. 2000 erfolgte auch die Einweihung. Er wurde drei Jahre später aufgrund seiner großen Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt.