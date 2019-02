Der TSV Wonfurt ist um fast 100 Mitglieder gewachsen

Bei der Jahresversammlung des TSV Wonfurt zog Holger Baunacher, Vorstandsmitglied und Bürgermeister, eine positive Bilanz und ehrte Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verein.

Sehr erfreulich, so Baunacher sei die steigende Zahl der Mitglieder. Der Tiefpunkt aus dem Jahr 2015 mit 536 Mitgliedern sei überwunden. Nach dem neuesten Stand seien es 630 Mitglieder, davon 210 Kinder und Jugendliche sowie 420 Erwachsene. Für Informationen über den Verein verwies er auf die neue Internetseite des TSV, die von Marco Deppert angelegt wurde. Seine Hoffnung, dass es mit der Sanierung der Turnhalle vorwärts gehe, bestehe darin, dass im ersten Quartal des Jahres 2019 das Förderprogramm auf Zustimmung stoße.

Kerstin Keller, verantwortlich für den Sport im Verein, berichtete über eine sehr gute Belegung der Turnhalle. Dafür sprächen die vielen sportlichen Aktivitäten, die der TSV anbietet.

Chris Wagenhäuser gab Neues aus der Turn- und Leichtathletik-Abteilung bekannt. Eine große Bitte richtete sie an die Vorstandschaft: Die 100-Meter-Bahn, die sich in einem desolaten Zustand befinde, werde dringend gebraucht. Auch müsse der Termin für das 20. Turnfest im Jahr 2020 rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Den Part für die Fußballabteilung übernahm Erich Ankenbrand, der sich in Kooperation mit Steffi Mauder um das Team kümmert. Er berichtete, dass Jochen Full aus Prappach als neuer Trainer beim TSV fungiere und die Erste Mannschaft derzeit auf Platz acht in der A-Klasse stehe mit dem Ziel, sich weiter in der Tabelle nach oben zu schieben.

Lob für das Ehrenamt

Schriftführerin Ingrid Deppert betonte, dass es nicht getan sei, den Spielbetrieb beim TSV aufrechtzuerhalten, sondern auch viele weitere Aufgaben zu erledigen seien. Sie sprach ein großes Lob an diejenigen aus, die ehrenamtlich einen sehr guten Job machten.

Die Ehrung langjähriger Mitglieder fiel etwas spärlich aus, denn von 17 zu Ehrenden waren nur fünf anwesend. Sie wurden von Elena Fromm und Holger Baunacher mit Ehrennadeln und Urkunden ausgezeichnet. Ehrungen gab es für 25-jährige Mitgliedschaft: Laura McKillop, Michael McKillop, Theresa Reder, Marie-Therese Piening; für 40-jährige Mitgliedschaft: Holger Smuda, Christine Kachelrieß, Claudia Belz, Wolfgang Eck, Michael Firsching, Stefan Firsching, Alfons Helbig; für 50-jährige Mitgliedschaft: Rita Markfelder, Klaus Ullmann, Horst Kachelrieß, Norbert Rauschert; und für 60-jährige Mitgliedschaft: Heinz Bähr sowie Günter Hörnes.

Terminplanung

Am Ende der Versammlung wies Elena Fromm auf die nächsten Veranstaltungen des TSV hin: Die Faschingsparty steigt am Samstag, 2. März, ab 21 Uhr mit der Band "Die Slippers" und das Schafkopfrennen ist am Freitag, 15. März, um 18.30 Uhr. ee