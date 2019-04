Der TSV Stockheim II ist Meister und der TSV Weißenbrunn ist gerettet

In der Bezirksklasse B konnte sich der SV Nurn im Abstiegskampf nur wenige Stunden über das nicht mehr für möglich gehaltene Unentschieden gegen den DJK-SV Neufang II freuen. Am Tag darauf fügte nämlich der ebenfalls gefährdete TTC Au II den bereits feststehenden Meister TSV Windheim III die erste Saisonniederlage zu, so dass Nurn auf den vorletzten und damit einen Abstiegsplatz zurückrutschte.

Herren, Bezirksklasse B

SV Nurn - DJK-SV Neufang II 8:8

Müssen die Nurner schon längere Zeit auf ihren Stammakteur Ottmar Wunder verzichten, so fehlte nun wegen Krankheit auch noch die starke Nummer 2 Thomas Zeis. So war es nicht verwunderlich, dass der Nachbar mit dem Gewinn aller drei Doppel in Führung ging. Im ersten Einzelabschnitt entschieden die Einheimischen zwar drei Einzel für sich, doch hatte damit der Drei-Punkte-Vorsprung von Neufang weiterhin Bestand (3:6).

Als sich die Heimpleite abzeichnete, kam der SV plötzlich zu fünf Siegen in den folgenden sechs Paarungen und lag damit sogar vorne (8:7). Zum Doppelpack reichte es aber nicht, da das Schlussdoppel verloren ging.

SV Nurn: Biesenecker (2), A. Greser (1), Schuberth (1), M. Wunder (2), Lunk (1), J. Greser (1). DJK-SV Neufang II: B. Kolb (2), Zwosta (1), Raab (0,5), Schneider (1,5), Trebes (2,5), Angles (0,5).

Bezirksklasse C-Nord

In der Bezirksklasse C-Nord setzte der bereits feststehende Meister SV Rothenkirchen II seine Erfolgsserie mit dem 16. Sieg in Serie fort (9:0 gegen Reichenbach III). Der TSV Teuschnitz IV hat nach dem Sieg in Langenau zumindest noch theoretische Chancen auf den Ligaverbleib.

SV Langenau II - TSV Teuschnitz IV 7:9

In diesem Kellertreffen gingen die Gäste engagiert zu Werke und wurden mit der 6:3-Führung belohnt. Da sie in den folgenden fünf Einzeln aber nur einmal punkteten, hatte Langenau zum 7:7 ausgeglichen. Doch mit dem Gewinn des letzten Tageseinzels und des Schlussdoppels schaffte Teuschnitz noch den Auswärtserfolg.

SV Langenau II: Barnickel (1), Trebes (1), Sima (1), Queck (1), Löffler (2,5), Müller (0,5). TSV Teuschnitz IV: Raab (2), Schnappauf (1,5), E. Müller (3), Schmitt (1), M. Müller (1,5).

Bezirksklasse C-Süd

In der Bezirksklasse C-Süd steht nach dem 9:3-Sieg des TSV Stockheim II beim DJK-SV Neufang III ein weiterer Meister vorzeitig fest. Obwohl die "Bergleute" noch drei Begegnungen zu absolvieren haben, beträgt ihr Vorsprung auf den Rangzweiten SG Neuses II bereits sieben Zähler. Der in Gefahr geratene TSV Weißenbrunn hat nach dem Sieg beim Nachbarn in Au das Abstiegsgespenst vertrieben.

TTC Au III - TSV Weißenbrunn 6:9

Mit einem 5:2-Vorsprung legte Weißenbrunn den Grundstein zum wichtigen Doppelpack. Zwar glich der TTC zwischenzeitlich zum 5:5 aus, doch dann gelang ihm nur noch ein Einzelsieg.

TTC Au III: B. Benkenstein (1,5), He. Schmidt (0,5), Ha. Schmidt (0,5), Karl (2,5), Müller (1). TSV Weißenbrunn: P. Scholz (1,5), Schlund (2), P. Tauber (2,5), D. Scholz (2), Ballhaus (1).

Bezirksklasse D

In der Bezirksklasse D marschiert der TV Marienroth II mit großen Schritten auf die Meisterschaft zu (9:1 gegen Ebersdorf II). Noch nicht entschieden ist, ob die SG Neuses III Tabellenzweiter und Mitaufsteiger bleibt. Sie kam gegen Stockheim III über ein Unentschieden nicht hinaus.

SG Neuses III - TSV Stockheim III 8:8

Beide Mannschaften lieferten sich eine abwechslungsreiche Partie, in der Stockheim schon mit 4:1 in Front lag. Neuses drehte zunächst den Spieß zur eigenen 5:4-Führung um, geriet dann aber wieder ins Hintertreffen (6:7) und lag nach Abschluss der Einzel erneut knapp vorne (8:7). Der TSV Stockheim III gewann jedoch das Schlussdoppel und entführte so einen Punkt.

SG Neuses III: F. Niedner (0,5), Kolb (1,5), Murmann (1), S. Niedner (1), Weith (2), Grünbeck (2). TSV Stockheim III: Kestel (3), Simon (2), Fröba (1), Denschelmann (1), Krause (0,5), Kratochvill (0,5).

Damen, Bezirksklasse B

Bei den Damen der Bezirksklasse B, Gruppe 1, hat der TSV Teuschnitz II nach den Siegen gegen den Tabellenzweiten TSV Windheim III (7:3) und dem 10:0-Kantersieg gegen Marienroth III den Funken Hoffnung auf den Titelgewinn aufrechterhalten.

Am nächsten und zugleich letzten Spieltag, am Freitag, 5. April, kommt es zwar zum Spitzenspiel zwischen Teuschnitz II (15:7 Punkte) und Ludwigsstadt (17:5), der lachende Dritte könnte aber Windheim III (16:6) sein.