Der TSV Mönchröden lässt nach 150 Jahren 200 Enten los

Rödental - Anlässlich der Feierlichkeiten zum 150 jährigen Bestehen des TSV Mönchröden hatte die Tennisabteilung des TSV Mönchröden die Idee ein "Entenrennen" zu veranstalten. Am Wochenende ging die "gelbe Flotte" dann zu Wasser.

Teilnehmer konnten sich eine Entennummer für fünf Euro kaufen. Es war aber auch erlaubt, mehrere Enten ins Rennen zu schicken. Wer setzt schon alles auf eine Ente? Am Sonntag wurden an die 200 knallgelben Quietscheenten an der Brücke über die Itz hinter den SG-Tennisplätzen ins Wasser geworfen. Alle, die eine oder mehrere Enten am Start hatten, versammelten sich dazu auf der Brücke um zu beobachten, dass der Start der Regatta auch ordnungsgemäß abgewickelt wird. Nicht nur die Siegerente, die als erste das Ziel, die Brücke beim SG Heim, erreichte, brachte ihrem Paten einen Gewinn. In der Reihenfolge des Eintreffens der Enten an der Brücke wurden die Preise vergeben.

Erlös für die Jugend

Ika und Helmut Ritter wollten für ihren Enkel Paul eine Ente schwimmen sehen, aber letztendlich sind es vier gelbe Plastikenten geworden, die Joachim Lieb, Präsident des TSV Mönchenröden, schließlich am Sonntagnachmittag ins Wasser fallen ließ. "Wir hoffen auf den großen Preis von Rödental", scherzte er dabei.Der Erlös des Events, so Joachim Lieb, kommt der Tennisabteilung mit ihrer super starken Jugend zugute. des