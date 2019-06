Der TSV Kirchaich besteht 95 Jahre und feiert drei Tage

Der Turn- und Sportverein Kirchaich, gegründet 1924, kann sein 95-jähriges Bestehen feiern. Das Festwochenende findet vom 5. bis 7. Juli (Freitag bis Sonntag) auf dem neuen Sportgelände in Kirchaich statt, teilte der TSV mit.

Zum Festauftakt am Freitag bestreitet die Zweite Mannschaft des TSV um 18 Uhr ein Einlagespiel gegen die Auswahl des SV Walsdorf II. Bereits um 19 Uhr findet in der Sankt-Ägidius-Kirche in Kirchaich der Festgottesdienst statt. Im Anschluss daran (gegen 20 Uhr) ist ein Festabend am neuen Sportgelände mit Ehrungen langjähriger Mitglieder geplant; ferner werden verdiente Funktionäre ausgezeichnet. Gemütlich soll der Abend ausklingen.

Fußball und Feiern

Der Festsamstag steht ganz im Zeichen von Fußball und Feiern. Schon um 9 Uhr am Morgen wird ein Schülerturnier der U7-Junioren ausgetragen. Ab 12.30 Uhr folgt ein U9-Junioren-Turnier und ab 17.30 Uhr ein Einlagespiel zwischen den A-Jugend-Mannschaften des FC Schweinfurt 05 und des FC Sand.

Ab 20 Uhr startet das Party-Highlight: "Summerjam - Die mega Poolparty für alle Feierbiester". Der Eintritt ist frei.

Attraktive Spiele

Am Sonntag wird um 10 Uhr zum Weißwurst-Frühschoppen geladen. Zeitgleich wird ein Schülerturnier der U11-Junioren ausgetragen. Für 13 Uhr ist das Einlagespiel der B-Jugend-Mannschaften zwischen dem FC Sand und dem FC Eintracht Bamberg angesetzt. Dem folgen Einlagespiele zwischen dem gastgebenden TSV Kirchaich und dem Kreisligisten SC Kemmern (15 Uhr) sowie den beiden Bezirksligisten DJK Oberschwarzach und TSV Breitengüßbach (17 Uhr).

Ab 19 Uhr wird mit einem gemütlichem Beisammensein der Festausklang eingeläutet. red