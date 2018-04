Der TSV Hirschaid hat jetzt 1500 Mitglieder

Der TSV Hirschaid hatte im Jahr 2017 einen enormen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen. Nachdem im Sommer im Juniorenfußball das 1400. Mitglied aufgenommen wurde, nahm die mitgliederstärkste Abteilung Turnen und Tanzen (Abteilungsleitung Ingrid Pamperl, 770 Mitglieder) das 1500. Vereinsmitglied auf. Damit nahm die Mitgliederzahl in zwei Jahren um sage und schreibe 311 zu. Der TSV erfährt einen großen Zulauf und bietet in neun Abteilungen ein breites Angebot für Groß und Klein sowie für Jung und Alt.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Situation konnten 2017 dringend notwendige Modernisierungen im und am Sportheim durchgeführt werden. Auch an die Kleinsten wurde gedacht und ein neuer Kinderspielplatz errichtet.

Vom Bayerischen Fußballverband war der TSV auserkoren worden, das Relegationsspiel zur Kreisliga am 4. Juni 2017 zwischen der DJK Teutonia Gaustadt und dem SV Pettstadt auf seiner schönen Anlage auszutragen (fast 1200 Zuschauer), ebenso das Eröffnungsspiel der Kreisligasaison zwischen dem TSV Hirschaid und dem ASV Sassanfahrt vor über 1000 Zuschauern am 28. Juli 2017. Mit einem topmotivierten Team aus 35 Personen wurden die beiden Spiele ausgezeichnet organisiert, es gab keine Schlangen.



Neue Wege im Sponsoring

Der TSV arbeitet seit über einem Jahr erfolgreich mit der Fa. Sportplatzmarketing Schulz aus Neustadt/Aisch zusammen, die die Bandenwerbung übernahm und die Einnahmen für den TSV verdoppelte. Außerdem erhält das TSV-Stadion eine LED-Anzeigetafel (3 x 1 m). Dort werden Ergebnisse, Spielzeit und Reklame angezeigt. Auch hier sollen neue Einnahmequellen für den Verein generiert werden und die öffentliche Präsentation optimiert werden.

Die Fußballabteilung wurde vom BFV in einer Feierstunde im Rahmen des Ehrungsabends des TSV mit der goldenen Raute geehrt. Ebenso erhielt der Verein für seine vorbildliche Seniorenarbeit vom Bayerischen Turnverband (BTV) das Gütesiegel als seniorenfreundlicher Verein.

Die Jahreshauptversammlung stimmte der Aufnahme einer Dart-Abteilung für ein Jahr auf Probe beim TSV zu. Danach wird über die endgültige Aufnahme entschieden. Die Mitgliedsbeiträge für Männer und Frauen müssen künftig gleichgestellt werden. Es wurde abgestimmt, dass die Beiträge bei den Frauen von 60 auf 70 Euro wie bei den Männern gleichgesetzt werden (mit Wirkung zum 1. April 2018). Auch der Aktivenbeitrag wird weiter erhoben.

Ein kleiner Stamm, auf dem man immer zählen kann, stellt sich bei Veranstaltungen, Renovierungen und im Sportheim (Bewirtung) sowie in der Jahnturnhalle zur Verfügung, doch es seien immer dieselben Mitglieder, wurde moniert. Es stimme traurig, dass sich nur so wenig ehrenamtliche Anhänger zum Helfen finden ließen. Nachdem das Wirtsehepaar Gunda und Noldi Pest, denen noch einmal ein großer Dank für ihren Einsatz im Sportheim gebührt, im September 2017 ihre Tätigkeit beendeten, übernahm Georg Dürr die Position der Sportheimführung. Ein neuer Koch konnte gefunden werden. Seit Oktober versucht der Verein, ein neues Team zu finden, das das Sportheim weiterhin betreibt. Über 600 Mitglieder im Alter zwischen 18 und 60 Jahren wurden zu einem Infoabend eingeladen, um weitere ehremamtliche Helfer fürs Vereinsheim zu gewinnen. Fazit: Es kam nur eine einzige Person hinzu. Ein Rückschlag, ist sich der Vorstand einig. Mit den Mitgliedsbeiträgen allein könne das breit gefächerte Sportangebot nicht angeboten werden, der Verein sei hier auf weitere Einnahmequellen angewiesen. Sollte es nicht gelingen, weitere Mitglieder zu mobilisieren, müsse man nach anderen Alternativen suchen.

Für 2018 wurden als Kassenrevisoren Bernd Lamm und Sven Gilch gewählt. red