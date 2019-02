Der TSV feiert großen Kinderfasching

Der TSV Cortendorf lädt Groß und Klein zu seinem traditionellen Kinderfasching am Sonntag, 17. Februar, von 14 bis 17.30 Uhr wieder in seine Turnhalle in der Gärtnersleite (Nähe der AOK) ein. Bereits zum 20. Mal hat die Volleyballabteilung des Vereins weder Mühen noch Kosten gescheut und die vereinseigene Turnhalle in einen herrlichen Faschingstempel verzaubert, heißt es in einer Mitteilung. Bei Livemusik (Udo's Music) können die Kinder sich bei lustigen Faschingsspielen und anderen Beschäftigungsangeboten so richtig austoben und einfach Spaß haben. Natürlich ist für eine Rundumverpflegung zu zivilen Preisen bestens gesorgt. Der TSV Cortendorf freut sich über zahlreichen Besuch - auch von den Großeltern und Eltern. Parkplätze stehen ausreichend zur Verfügung. red