Der Traum von der ewigen Jugend

Am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag wird jeweils um 19.30 Uhr Oscar Wildes berühmter und für seine Zeit skandalöser Roman "Das Bildnis des Dorian Gray" als Bühneninszenierung im Kronacher Kreiskulturraum an der Berufsschule geboten. Im Zentrum steht ein Lebemann des 19. Jahrhunderts mit dem Traum von ewiger Jugend, weswegen er seine Seele verpfändet und für ihn ein auf dem Dachboden verstecktes Porträt altert. Doch der Vertrag ist befristet und am Ende fordert die gestundete Vergänglichkeit ihren Preis.

Die Titelrolle spielt Christian David Gebert, der 2007 durch seine TV-Rolle als quirliger Virgin in "Anna und die Liebe" mit Jeannette Biedermann einem größeren Publikum bekannt wurde. Außerdem hatte er schon Gastrollen in Soaps wie "Alles was zählt" und "Unter uns" sowie im Film "Jakobs Bruder". Vorrangig stand der an der Schauspielschule Köln ausgebildete Darsteller, Tänzer und Sänger aber mit Theaterproduktionen auf der Bühne.

Zum Ensemble gehört auch Steffen Wink, der die Rolle des Lord Henry übernommen hat. Auch er ist neben seiner Bühnenpräsenz im Filmgeschäft wie bei "Les Misérables" mit Gerard Depardieu oder als Partner von Kriminaler Horst Schimanski bekannt. Weitere von Fernsehrollen her bekannte Darstellende der Kronacher Theaterabende sind Manuela Denz ("Zuckerbaby"), Esther Unzen ("Sturm der Liebe"), Steffen Schlösser ("Der Staatsanwalt") und Raphael Stompe (Musical "Drakula - Biss zum Morgengrauen").

Karten für die spannenden und in ihrem Jugendlichkeitswahn thematisch durchaus aktuellen Aufführungen gibt es an den jeweils ab 18.30 Uhr geöffneten Abendkassen für 21 Euro (Schwerbehinderte 15 Euro, Schüler, Studenten, Arbeitslose 10 Euro).

Informationen dazu und zu den beliebten Hofer Symphoniker-Konzerten zum Saisonende beim Kronacher Kreiskulturring können Internetnutzer auch über die Veranstaltungsseiten bei www.landkreis-kronach.de abrufen. red