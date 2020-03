Der Traum vom Aufstieg ist vorbei

Knapp verlor der Schachclub 1868 Bamberg in der Landesliga Nord beim SK Schweinfurt mit 3,5:4,5. Bei sieben Unentschieden gab eine Niederlage den Ausschlag für die Unterfranken. Damit muss der SC als Tabellenfünfter mit 8:6 Punkten seine Aufstiegshoffnungen begraben und seinen Blick nach unten richten. Einen Punkt benötigt er aus den beiden verbliebenen Begegnungen, um nicht in Abstiegsnöte zu geraten.

Landesliga Nord

SK Schweinfurt - SC 1868 Bamberg 4,5:3,5

Ersatzgeschwächt ohne drei Stammspieler fuhren die Bamberger nach Schweinfurt, so dass ein minimales Wertungsplus von im Schnitt 14 DWZ für die Bamberger eine spannende Partie erwarten ließ. Zwar ging der angedachte Spielplan auf, die teilweise größere Erfahrung der Gastgeber an den vorderen Brettern zu egalisieren, jedoch konnten die nominellen Vorteile an den Brettern 6 bis 8 nicht in Punkte umgesetzt werden.

Den Auftakt der Remis-Serie machte Bernd Hümmer (3), der sich von Josef Krauß nach friedlicher Eröffnung unentschieden trennte. Ebenfalls auf Remis verständigte sich Jugendtalent Lukas Köhler (2) mit dem ehemaligen Bamberger FM Karl-Heinz Göhring. An den übrigen Brettern zeichneten sich hingegen nach zwei Stunden keine größeren Vorteile ab. IM Josef Pribyl (1), Thomas Öhrlein (6) und Florian Bücker (7) standen eher schlechter, während Ralf Mittag (5) und Jürgen Röber (7) minimale Vorteile verzeichnen konnten. Die Partie Jens Hermanns (4) nahm nach ungenauer Eröffnungsbehandlung einen eher unklaren Verlauf.

In der Folge gelang es Pribyl, seine diffuse Gemengelage im Zentrum zum Remis zu vereinfachen, und auch Öhrlein und Bücker fanden die notwendigen Auswege zum Remis. Mittag, der zwischenzeitlich einen Bauern erbeutete, konnte diesen nicht halten und musste sogar mit einem Bauern weniger ins Endspiel abwickeln. Herrmann, der einen Mehrbauern im Endspiel aufwies, willigte in ein Remis durch nahende Zugwiederholung ein. Nun oblag es Röber, dem Kampf noch eine positive Wendung zu geben, jedoch vergab dieser seine Endspiel-Vorteile gegen Norbert Lukas nach der zweiten Zeitkontrolle, so dass Mittags Niederlage gegen Routinier Rainer Oechslein nach fünf Stunden den für Bamberg bitteren Endstand bedeutete. Ergebnisse: FM Seuffert (2205) - IM Pribyl (2216) 0,5:0,5; FM Göhring (2125) - Köhler (2102) 0.5:0,5; Krauß (2066) - Hümmer (2075) 0,5:0,5; Seidens (2072) - Herrmann (2064) 0,5:0,5; Oechslein (2129) - Mittag (2042) 1:0; Fischer (2007) - Öhrlein (2105) 0,5:0,5; Lukas (1937) - Röber (2003) 0,5:0,5; Dittmann (1880) - Bücker (1927) 0,5:0,5

Regionalliga Nord-West

SC 1868 Bamberg II - SK Bad Neustadt 5,5:2,5

Einmal mehr besser machte es Bambergs Zweite, die gegen Bad Neustadt einen 5,5:2,5-Erfolg feierte und von drei Ausfällen des Gegners profitierte, während die übrigen fünf Partien allesamt remis endeten. Mit 12:2 Punkten befindet sich der SC auf Meisterschaftskurs in der Regionalliga Nord-West.

Ergebnisse: Großhans (2046) - Bucur (2243) 1:0; Krauseneck (2039) - Söder (2032) 0,5:0,5; Mikuta (2012) - Hofstetter (2162) 1:0; Saring (1990) - Peci (2010) 1:0; Daum (1857) - Markert (1902) 0,5:0,5; Wolf (1956) - Treibel (1836) 0,5:0,5; Schmitz (1954) - Rothärmel (1782) 0,5:0,5; Ortlauf (1863) - Orf (1577) 0,5:0,5