Der Trail ist das Ziel

Der ADFC lädt am Sonntag, 22. April, zur ersten Mountainbike-Tour dieser Saison ein. Die Tour richtet sich an Einsteiger. Über Wald- und Schotterwege, natürlich auch Singletrails geht es durch den westlichen Landkreis. Es geht nicht ganz eben dahin, einige Steigungen und Abfahrten sind zu bewältigen. Daher sollte das MTB in gutem technischen Zustand sein. Start ist um 10 Uhr am Marktplatz, die Rückkehr ist um 14 Uhr geplant. Es besteht Helmpflicht. Infos bei Roland Krafft unter Tel. 09561/ 60059. red