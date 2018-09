Der Totentanz feiert Premiere

Zu einem ganz besonderen Erlebnis laden der Glaskünstler Johannes Schreiber, der Komponist Eduard Resatsch und Karl Martin Leicht ein: einem Totentanz in der Gönningerkapelle, zwischen den beiden Friedhofseingängen direkt am Rande des Bamberger Friedhofs.

"Totentanz" ist ein Genre der religiösen Kunst von europäischem Rang. Die Konfrontation mit dem Tod, zumal dem - unausweichlichen - eigenen, erzeugt zunächst einmal Schrecken, Abwehr, Scheu. In den bildhaften Darstellungen der Totentänze an den unterschiedlichsten Orten springt zwar keiner dem Tod von der Schippe, aber der Tod wird "auf die Schippe genommen". Der Totentanz blinzelt mit einem Auge. Der Tod holt die Seelen beschwingt und im Reigen. Das Tröstliche ist für Lieschen Müller und Otto Normalsterblichen: Sieh hin! Keiner entkommt dem Tod, nicht Kaiser, nicht Bischof, nicht Landesherr, nicht Pfarrer, nicht Bauer, nicht Handwerker. So ist Totentanz immer gleichzeitig Mahnung und Tröstung.

Der Glaskünstler Johannes Schreiber schuf 2015 im südlichen Pavillon im Garten des Klosters Michaelsberg - also ganz in der Nähe zum Totentanz in der Seitenkapelle der Michaelskirche - einen speziellen Totentanz als Glasmosaiken in engem Bezug zur Bamberger Lebenswelt. Bisher ist es leider nicht gelungen, ihn für die Öffentlichkeit dauerhaft zugänglich zu machen. Um ihn zumindest einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen, laden Johannes Schreiber, Eduard Resatsch und Karl Martin Leicht mit Unterstützung der Kirchenverwaltungen St. Gangolf und St. Otto zu einem Abend mit Bild, Text und Klang ein.

Für zehn Instrumente

Inspiriert von den Wortteilen "Tod" und "Tanz" hat der in Bamberg heimische Cellist und Komponist Eduard Resatsch ein Stück für zehn Instrumente/fünf Musiker komponiert, das am Montag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in der Gönningerkapelle (Siechenstraße 86, Bamberg) zur Uraufführung kommen wird. Es spielt ein Ensemble aus Mitgliedern der Bamberger Symphoniker und des Konzerthausorchesters Berlin. Einen interpretierenden Text in Form einer zwölfstrophigen Predigt steuert Karl Martin Leicht bei. Daneben gibt es Erläuterungen zum Phänomen Totentanz und zur Entstehungsgeschichte speziell des Bamberger Totentanzes. Die Veranstaltung wird von der Stadt Bamberg finanziell gefördert.

Weitere Aufführungen sind für Mittwoch, 24. Oktober, und Freitag, 26. Oktober, geplant. Ab 27. Oktober gibt es am gleichen Ort eine Neuauflage von "a schöna Leich", einem bereits bekannten Format mit nachdenklichen Texten, Informationen und einem echten Leichenschmaus (weitere Termine am 31. Oktober und 3. November).

Da die Gönningerkapelle nicht dauerhaft genutzt wird, kann sie auch nicht gut geheizt werden. Es wird deshalb warme Kleidung empfohlen. Karten sind erhältlich bei Betten-Friedrich (Obere Königstr. 43, 96052 Bamberg) ab Montag, 17. September. red