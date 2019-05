"Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt und das Altern"

Christiane Reuther Mit einem Festakt im Pfarrsaal Haßfurt feierte der Malteser Hospizdienst 20 Jahre Hospizarbeit im Landkreis Haßberge. Martin Mandewirth, der Stadt- und Kreisbeauftragte des Malteser Hospizdienstes, stimmte im Beisein von zahlreichen Gästen auf das Jubiläum ein, das Martin Eck musikalisch ausschmückte. Standen am Samstagnachmittag bei der Begegnung im Pfarrsaal die Ehrung von Jubilaren und der Dank an die Hospiz-Mitarbeiter im Mittelpunkt, wurde beim Jubiläumsgottesdienst am Abend in der benachbarten Pfarrkirche das katholische Profil der Malteser Hospizarbeit nach außen getragen.

Die Diözesanoberin Martina Mirus, die für den Aufbau der Hospizarbeit im Landkreis Haßberge mitverantwortlich war, blickte auf die Anfänge der Hospizarbeit zurück. Im April 1998 hatte sich der erste Hospiz-Ausbildungskurs im Haus Sankt Bruno in Haßfurt getroffen, um sich an Abenden und Wochenenden mit den unterschiedlichsten Themen zu Sterben, Tod und Trauer auseinanderzusetzen, um 1999 in die Umsetzung der Hospizarbeit zu starten.

Sie lobte das Engagement der Hospiz-Mitarbeiter, die sich mit ganzem Herzen, Verstand, Zeit und der eigenen Persönlichkeit ihren Aufgaben, auch neuen, stellten, die mittlerweile für die Bevölkerung im Kreis Haßberge fast zur Selbstverständlichkeit wurden. Es sei das Verdienst der Hospiz-Mitarbeiter, die die Gedanken um das Lebensende, den Sinn im Leben und den Übergang in ein anderes Leben wieder hoffähig machten. Ausblickend forderte Mirus, die Grundidee der Hospizbewegung zu bewahren und nicht dem Professionalitäts- und Perfektheitswahn zu erliegen, sondern in bescheidener Mitmenschlichkeit eine erfrischende Natürlichkeit und Normalität als Schatz einzubringen und diese zu leben. "Ihr werdet weiterhin gebraucht und seid für die Gehenden wie für die Bleibenden unendlich wichtig", sagte Mirus. Sich für die Begleitung älterer, kranker, sterbender und trauender Menschen einzusetzen bezeichnete die Diözesan-oberin als ein für beide Seiten bereicherndes und vertiefendes Miteinander.

"Der Tod gehört zum Leben wie die Geburt und das Altern", kommentierte Landrat Wilhelm Schneider in seinen Grußworten. Schneider sprach von einem Segen, dass es im Landkreis Haßberge seit 20 Jahren die ehrenamtlichen Hospizhelfer des Malteser Hospizdienstes gibt, die schwerkranken und sterbenden Menschen auf der letzten Wegstrecke ihres Lebens eine Hand reichen, sie liebevoll beim Abschied nehmen, begleiten sowie auf ihre individuellen Bedürfnisse eingehen. "20 Jahre Malteser Hospizarbeit, das sind 20 Jahre Mitmenschlichkeit und Zuwendung, Mitfühlen und Mitleiden", sagte Schneider.

Haßfurts Bürgermeister Günther Werner bekräftigte, dass es unabdingbar sei, in der Betreuung sterbender und schwerstkranker Menschen und deren Angehöriger Zuversicht, Mut und Idealismus auszustrahlen.

Geehrt wurden: Maria Basel (Malteser-Verdienstplakette in Bronze), Johanna Danzer (auch Bronze), Elfriede Kraus (Bronze), Roswitha Fliege (Silber), Anette Müller (Gold) und Traudel Schulz (Gold) sowie die beiden Gründungsmitglieder Resi Langbein und Ulrike Schmitt.