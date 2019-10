Der Titel "Dekan" ist weg - die Aufgaben bleiben

Das katholische Dekanat Kulmbach ist Geschichtt, Hans Roppelt nicht mehr Dekan. Künftig gehören Kulmbach und Hof zusammen und werden auch einen gemeinsamen Dekan haben.

Das Motto eines Treffens in der St.-Hedwigs-Kirche war positiv. "Auf zu neuen Horizonten" lautete die Losung bei der Auftaktveranstaltung des katholischen Seelsorgebereichs Kulmbach. "Wir müssen natürlich auch etwas zurücklassen", machte Pastoralreferent Klaus Oberkofler in seiner bewusst positiven Moderation deutlich.

"Ersessener" Dekan

Dennoch stand der Abschied im Mittelpunkt. Künftig wird es einen neuen gemeinsamen Dekan für Kulmbach und Hof geben. Monsignore Rüdiger Feulner betonte, dass Hans Roppelt im Juni 1994 zum Dekan ernannt wurde. 25 Jahre und drei Monate habe er diesen Titel getragen. Vier Mal sei er in dieses Amt gewählt worden.

Damit sei er "ersessener" Dekan, quasi Dekan aus Gewohnheit, konstatierte Feulner in einer launigen Rede in Anspielung auf Titel-Diskussionen in der Literatur.

Mit dem hauptamtlichen Team verabschiedeten Feulner und Pastoralreferent Klaus Oberkofler Roppelt und bedankten sich für die gute Zusammenarbeit. "Der Titel ist weg, die Aufgaben bleiben", sagte Roppelt und versuchte zu vermitteln, dass die Umstrukturierung auf die tägliche Arbeit keine Auswirkungen habe.

Auch in Zukunft solle es Arbeitsgruppen geben, die sich auf die Glaubensweitergabe, auf den Erhalt der Wallfahrten und auf die Schöpfung konzentrierten. Der Schöpfungs-Arbeitskreis arbeite ökumenisch. Mitglieder seien jederzeit willkommen.

Durch die Auflösung des eigenständigen Dekanats Kulmbach gibt es auch keinen eigenen Dekanatsrat mehr. Pfarrer Hans Roppelt verabschiedete Hartmut Richter, der neun Jahre den Vorsitz hatte.

Richter nutzte die Gelegenheit, um zurückzublicken. Der Dekanatsrat sei in ökumenischer Verbundenheit aufgetreten, habe Themen wie Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufgegriffen, die Religionslehrer unterstützt, Dekanatswallfahrten durchgeführt und die Internetdarstellung vorangebracht. "Aber weniger als zehn Prozent der Menschen, die den Kirchen zugehören, haben einen echten Glauben. Und nur zehn Prozent der Katholiken sind Kirchgänger", sagte Richter. Deshalb sei es jetzt wichtiger denn je, auf die Menschen zuzugehen. "Wir müssen vor Ort am Ball bleiben." Im Mittelpunkt der Auftaktveranstaltung des katholischen Seelsorgebereichs standen persönliche Gespräche.